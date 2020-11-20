4 أسباب تدفعك لشرب كوب ماء قبل تناول قهوتك في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان محمد

نسمع كثيراً أنه من المهم شرب الكثير من الماء من أجل الحفاظ على نمط حياة صحي، ولكن ما لم نعرفه، هو أهمية شرب كوب ماء قبل احتساء قهوتك في الصباح، وذلك لـ4 أسباب أوردها موقع "Holrmagazine".

1-الجفاف:

شرب كوب من الماء قبل القهوة صباحاً أمر بالغ الأهمية؛ فجسمك يُصاب بالجفاف الشديد أثناء النوم، وذلك لأنك كنت صائمًا منذ ثماني ساعات (أو مهما كانت عدة الساعات التي استغرقتها في النوم)، كما أن القهوة تعد مدر للبول "تسبب جفافا للجسم".

2- تهيج المعدة:

القهوة حمضية للغاية ويمكن أن تهيج معدتك إذا كانت أول شيء تتناوله في الصباح فور استيقاظك من النوم، ولذلك إذا كنت لا تتناول وجبة الإفطار قبل فنجان القهوة فاشرب كوبا من الماء أولا.

3- مذاق أفضل:

إذا زرت مجموعة متنوعة من المقاهي، فستلاحظ أن بعض أنواع القهوة تقدم بالفعل مع الماء، والسبب البسيط هو تنظيف الرواسب العالقة على الأسنان، مذاق الاسبريسو سيكون أفضل بكثير عندما لا يكون لديك نكهات أخرى في فمك.

4. يحد من تركيز الكافيين:

إليك شيء قد لا تعرفه: شرب الماء مع قهوتك يساعد في القضاء على "تركيز الكافيين". الثيوبرومين مادة كيميائية في الكافيين تبدأ في العمل بعد 25 دقيقة من شرب قهوتك وهي سبب التعب الذي قد تشعر به خلال اليوم عادة.

ويساعد شرب الماء بعد أو أثناء تناول قهوتك على تقليل هذا التأثير حتى تتمكن من الاستمرار في يومك بكامل النشاط والتركيز!