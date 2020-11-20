منها تقوية المناعة ومحاربة التدخين.. فوائد اللب السوري

صحة

فوائد مختلفة يحصل عليها الشخص الذي يتناول اللب السوري، ومن أهمها تقوية المناعة، كما يمد اللب السوري الدماغ بالطاقة اللازمة لعمله كما يعزز صحة وعمل الجهاز الدوراني في الجسم، لاحتوائه على الماغنسيوم والبوتاسيوم.

ويستعرض التقرير التالي فوائد اللب السوري وسعراته الحرارية بحسب موقع "هيلث لاين".

فوائد اللب السوري

يقوي المناعة

اللب السوري مليئ بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين "ب 6"، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "E"، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.

فيتامين "هـ" مهم في تنظيم وظيفة الجهاز المناعي، وهو خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا.

التدخين

يساعد اللب السوري بعض الأشخاص في الإقلاع عن التدخين، إذ يجدونه بديلا مسليا للتدخين، كما أنّه يزيل التوتر، ويصفه الطبيب بكميات محددة.

دهون غير مشبعة

يحتوي اللب السوري على نسبة عالية من الدهون، معظمها دهون غير مشبعة.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، قد تساعد الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة قلبك. ولكن هذه هي الحالة فقط إذا تم تناولها باعتدال، وتناولها بدلاً من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة.

فيتامين هـ

ليس فيتامين واحد. إنه مجموعة من المركبات القابلة للذوبان في الدهون مع قدرات قوية مضادة للأكسدة. يساعد فيتامين هـ على منع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا السليمة في الجسم.

السيلينيوم

وهو معدن مهم للتكاثر وتوليف الحمض النووي. كما أنّه يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي من الجذور الحرة.

النياسين

يساعد النياسين أيضًا على إصلاح الحمض النووي. ويساعد على خفض الكوليسترول الكلي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا.

فيتامين بـ 6

يساعد هذا الفيتامين القابل للذوبان في الماء جسمك على إنتاج النور إفرينالين والسيروتونين، وهي مواد كيميائية تنقل إشارات الدماغ. قد يخفف أيضًا من أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

ألياف

إذا كنت تريد أمعاء صحية، تناول المزيد من الألياف. تساعد الألياف في الحفاظ على حركة الأمعاء بسلاسة، وقد تساعد الألياف أيضًا على خفض نسبة الكوليسترول، وإدارة سكر الدم، وتعزيز فقدان الوزن عن طريق الحفاظ على امتلاءك لفترة أطول.

بروتين

البروتينات تبني خلايا جسمك صحية وسليمة، سواء عظام، عضل، غضاريف، بشرة.

حمض الفوليك

إذا كنت امرأة في سن الإنجاب، فإن فيتامين بـ، أو حمض الفوليك بالغ الأهمية. يساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي مثل انشقاق العمود الفقري وقصور الدماغ. قد يعطي حمض الفوليك ذاكرتك دفعة ويحسن صحة القلب ويمنع السرطان.

حمض البانتوثنك

يساعد حمض البانتوثنيك الجسم على تحويل الدهون والكربوهيدرات والبروتينات إلى طاقة. ويعزز فيتامين ب التئام الجروح، وقد يساعد أيضًا في تقليل الكوليسترول.

حديد

الحديد معدن نادر يحتاجه جسمك لصنع خلايا الدم الحمراء. أنت بحاجة إلى كميات كافية من الحديد لمنع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد والشعور بالطاقة

السعرات الحرارية في اللب السوري

يحتوي ربع كوب من بذور عباد الشمس الخام على 204 سعرات حرارية، 1/2 كوب من البذور الصالحة للأكل تحتوي على 67 سعرة حرارية.

إذا كنت من محبي اللب السوري المحمص الجاف، فإن 1/4 كوب فيها حوالي 186 سعرة حرارية. بذور عباد الشمس المحمصة في الزيت فيها حوالي 200 سعرة حرارية لكل 1/4 كوب.