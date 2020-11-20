معلومات عن الموديل البرازيلية التي أعجب بها حساب بابا الفاتيكان بالخطأ

علاقات و مجتمع

صورة جريئة، نشرتها عارضة أزياء تدعى "ناتاليا جاريبوتو"، تسبب في حالة واسعة من الجدل، عقب تسجيل الحساب الرسمي للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إعجابه بها، إلا أنه سرعان ما تراجع الحساب الرسمي عن ذلك، بالتزامن مع أنباء فتح تحقيق موسع بسبب ذلك الأمر، وفقا لما نشره موقع "nypost".

وسجل الحساب الرسمي الموثق لبابا الفاتيكان، تسجيل إعجاب بتاريخ 13 نوفمبر، على صورة لعارضة الأزياء، خلال ارتدائها "أستومك توب" قصير وضيق، مع "ميني جيب" قصير للغاية تظهر جسدها، وجوارب شفافة، بالرغم من نشر "ناتاليا" لتلك الصورة في 5 أكتوبر الماضي.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن "ناتاليا جاريبوتو"، خلال الفقرات التالية.

1- "بكيني موديل" شهيرة.

2- تحمل الجنسية البرازيلية.

3- تبلغ من العمر 27 سنة.

4- يتجاوز عدد متابعيها المليونين ونصف مليون عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

5- تعشق ممارسة الرياضة باستمرار.

6- من هوايتها المفضلة السفر حول العالم إلى المناطق الساحلية.

7- أعلنت عن إجرائها عمليات تجميل في أنفها وثديها.

8- غردت عارضة الأزياء البرازيلية على واقعة تسجيل البابا فرانسس إعجاب بصورتها الجريئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، قائلة بسخرية: "من الواضح أن الجنة ستكون من نصيبي الآن"، في أول تعليق لها على واقعة تسجيل الإعجاب، التي تفاعل معها المغردون بين السخرية ورفض حديثها الساخر عن الجنة.

وفي اتجاه آخر، يستمر البابا فرانسس، بنشر مقاطع فيديو من الخطب الدينية والمواعظ، من بينها حديثه عن "اليوم العالمي للفقر"، بعد يومين من واقعة الـ"لايك"، التي تضمنت: "إذا كانت لدينا عطايا ونعم، فيجب أن نقدمها للآخرين.. وهنا أيها الإخوة والأخوات، نسأل أنفسنا: من هم المحتاجون؟ هل سأمد يدي لهم أو سأقبضها".