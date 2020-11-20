لماذا يعاني مرضى السكري من تشنجات القدم ليلا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كثيرا ما يعاني مرضى السكري من تشنجات في القدم وباطن الساق ليلا بصفة خاصة. فما سبب ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال، أوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية أنه عند الارتفاع الشديد في نسبة السكر بالدم تقوم الكُلى بفلترة السكر وتصريفه من الجسم عبر البول، مشيرا إلى أنه في هذه الأثناء يتم أيضا تصريف بعض المعادن من الجسم، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يؤدي إلى حدوث التشنجات.

ولمواجهة هذه التشنجات، ينصح المركز بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والبطاطس، وشرب المياه المعدنية، التي تحتوي على أكثر من 50 ملليجراما من المغنيسيوم لكل لتر.