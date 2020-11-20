"مي" في دعوى خلع: "بيشهر بيا على فيس بوك علشان مش بصرف عليه"

علاقات و مجتمع

"بيشهر بيا على فيس بوك"، مأساة عاشت فيها "مي. ك"، مع زوجها صاحب الـ35 عامًا، الذى لم يراعي العشرة التي جمعتهما، وأقدم على التشهير بزوجته بعد 4 سنوات زواج، حتى قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة أسرة بـ"الكيت كات" لإنهاء مشوارها معه.

ظلت "مي"، سنوات تحاول مساعدة زوجها، بالتوفير في نفقات المنزل، ورغم محاولاتها، إلا أنه لم يراعي ذلك، وحاول استغلال راتبها، لتوفير متطلباته الشخصية، "كان عايز ياخد مرتبي علشان يسهر مع أصحابه ويخرج براحته".

مي: بدأ ياخد مرتبي علشان مصاريفه

كان رفض الزوجة إعطائه راتبها الشهري، بداية الجحيم الذى افسد حياتها، "بدأ ياخد مرتبي من ورايا، وكل ما كنت بتكلم معاه، كان يقولي فلوسي خلصت، وفيها أيه لما اخد منك".

"أنتي بخيلة أنا مش بحب الست البخيلة".. مقولة تستمع لها "مي" كل يوم من زوجها، "لما بوفر الفلوس من صرفه بقى شايف أني بخيله وبحوش الفلوس لنفسي".

لجأ الزوج الذى يعمل محاسب إلى فيس بوك للتشهير بزوجته، "بدأ ينشر كلام على الجروبات، في إشارة ليا، ويحكي تفاصيل من حياتنا اليومية على العلن، ويسأل الناس يتعامل مع بخلي ازاي".

محاولات مستمرة بعد معرفة الزوجة بأفعال زوجها، "طلبت منه يبطل يشهر بيا على السوشيال ميديا ورفض، وساومني لما أتركله المرتب كل شهر هيبطل يفضحني".

تدخلات مستمرة من الأهل والأقارب لتحجيم أفعال الزوج لكن دون جدوى، "رفض يسمع مني ومن أهله اي كلام في طريقة تعامله معايا، وفي أفعاله الغريبة، لحد ما وصلت أني شكيت أنه مريض نفسي ومحتاج علاج، لأن مستحيل حد يعمل كده في مراته".

وبعد فشل مختلف المحاولات مع زوجها، وتحسين العلاقات معه، ذهبت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع، في محطتها الأخيرة للتخلص من المأساة التي تعيش فيها، بعد رفضه الطلاق.