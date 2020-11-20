صور.. لاعب الزمالك يوسف أوباما يعلن خطوبته

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علاقات و مجتمع
احتفل يوسف أوباما، لاعب نادي الزمالك بخطوبته، أمس الخميس، ونشر صورة له مع خطيبته عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام"، معلقًا: "الحمد لله".
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، للمباريات المقبلة سواء ببطولة كأس مصر أمام أف سي مصر يوم 21 نوفمبر في ستاد السويس أو مواجهة النادي الأهلي بالمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري، وذلك بعد أنباء عن مشاورات في الاتحاد الأفريقي لتاجيلها.
وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات مؤخرا، موجها لهم بعض النصائح الفنية المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث حرص الجهاز الفني على خوض اللاعبين لبعض التدريبات البدنية بالكرة وبدونها.
كما خاض الفريق فقرة فنية شهدت الاهتمام على اللعب بشكل سريع والتدريب على بعض المواقف التكتيكية، المراد تنفيذها في الفترة المقبلة.
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