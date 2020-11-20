دفتر عزاء على فيسبوك لنعي الدكتورة رغدة الدخاخني ضحية كورونا

علاقات و مجتمع

تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى دفتر عزاء بعد وفاة الطبيبة رغدة الدخاخني، مدرس أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم بكلية الطب، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا.

حرص عدد من أصدقائها وزوجها، على إعلان خبر وفاتها ومكان إقامة صلاة الجنازة، وكان آخر منشور لزوجها: توفيت إلى رحمة الله زوجتي العزيزة الدكتورة رغدة الدخاخني، والدفنة غدا بعد صلاة الجمعة، بمسجد الباشا بالمحلة الكبرى، حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتحول حساب زوجها إلى دفتر عزاء من أصدقائه على وفاة زوجته والطبيب أحمد الحلوجي، أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم، بكلية الطب جامعة طنطا، متأثرا بفيروس كورونا.

وبعد ساعات من وفاتها، ظهر هاشتاج بعنوان "شهداء قسم النسا طب طنطا".. بعد وفاة الطبيبة والطبيب من المستشفى ذاته، "الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملو إلى جنة الخلد"، وفاة الدكتور أحمد الحلوجي أمس، والدكتورة رغدة أحمد الدخاخني اليوم، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم.

"لا نقول إلى مايرضي ربنا.. وإنا لله وإنا إليه راجعون إلى جنة الخلد".

كان الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أعلن في بيان له منذ قليل، وفاة الدكتورة رغدة الدخاخني، مدرس أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم بكلية الطب، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى الطب النفسي بجامعة طنطا، وجاري تغسيل وتكفين الجثمان طبقًا للإجراءات الاحترازية بمعرفة الطب الوقائي.

وتقدم الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات والمدير التنفيذي للمستشفيات ومديرو المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بخالص التعازى فى وفاة الدكتورة رغدة الدخاخني، زوجة الدكتور وائل علاء، مدرس الجراحة العامة بطب طنطا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر و السلوان.