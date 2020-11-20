صور.. عمرو دياب لم يلغِ متابعته لدينا الشربيني: "مكانش من الفلورز"

علاقات و مجتمع

"عمرو دياب عمل أنفلوا لدينا الشربيني على إنستجرام".. ذلك هو المنشور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع أنباء وقوع شجار بينهما في أحد الأماكن العامة، وسط تكنهات بانفصالهما بعد قصة حب استمرت لأكثر من 3 سنوات.

والحقيقة أن "الهضبة" لم يتابع "دينا"، منذ بدء علاقتهما، حيث أنه يتبع نظام "زيرو فلور" على "إنستجرام"، التي تعني عدم متابعة أحد على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعله يكتفي بمتابعة "دياب أف أم"، و"شركة ناي" التي يملكها.

وفي المقابل، لا تزال الفنانة محتفظة بمتابعة "دياب" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، فضلا عن متابعة أبنائه الأربعة أيضا، وهم: "نور" ابنته من زوجته الأولى شيرين رضا، و"كنزي" و"جنا" و"عبدالله"، أبنائه من زوجته الثانية زينة عاشور.

وتتابع "الشربيني" أيضا، الفنانة شيرين رضا وزينة عاشور، الزوجتين السابقتين لـ"الهضبة".

تفاصيل الشجار الأخير بين عمرو دياب ودينا الشربيني

يشار إلى أن "الوطن"، علمت من مصدر مقرب من "الهضبة"، أن تلك الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، وأن الاثنين شوهدا سويًا عقب انتشار شائعة الانفصال، موضحًا أنها جاءت استكمالا لمسلسل الانفصال الذي ضرب في الوسط الغنائي بعد تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وتامر عاشور وزوجته سمر أبو شقة.

وأشار المصدر، إلى أن "الهضبة" يستعد خلال الأيام المقبلة، لطرح إحدى الأغنيات الجديدة، التي كان غنى جزء منها فى فرح صديقه المنتج موسى عيسى.

وطرح النجم الكبير عمرو دياب أغنيته الجديدة "أهي أهي"، وهي دويتو يجمعه بالمطربة اليونانية إيريني بابا دوبلو.

الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي.

وتمت الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان وإسبانيا، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".