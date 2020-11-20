النظام الغذائي النباتي أثناء الحمل يهدد طفلك بنقص هذا الفيتامين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من أن اتباع نظام غذائي نباتي أثناء الحمل والرضاعة يؤدي إلى ارتفاع خطر إصابة الطفل بنقص فيتامين B12 المهم لنمو وتطور مخ الطفل. ولتجنب هذا الخطر توصي الجمعية المرأة النباتية خلال فترتي الحمل والرضاعة باستشارة الطبيب بانتظام لبحث إمكانية اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين B12، علما بأن هذا الفيتامين يوجد في منتجات اللحوم والألبان فقط تقريبا.

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