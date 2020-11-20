من الثلاجة لماكينة الحلاقة.. أبرز عروض "البلاك فرايداي" 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ينتظر الكثير من الأشخاص عروض الجمعة السوداء أو البلاك فرايداي، ليستفيدوا من هذه العروض والتخفيضات التي تقدمها المتاجر الإلكترونية والمولات.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم" الخليج 365"، أبرز عروض الجمعة السوداء أون لاين، في مواقع التسويق "جوميا" و"بي تك" و"سوق":

-جوميا:

غسالة ملابس زانوسي 7 كجم يبلغ سعرها 5.499 بدلا من 6.200 جنيه.

مكنسة كهربائية 2300 وات باللون الفضي، بـ1.699 بدلا من 1.850.

دفاية 3 شمعات بـ174 بدلا من 1.000 جنيه.

ثلاجة ديفروست 14 قدم بـ3.897 بدلا من 5.500.

سخان مياه كهربائي 80 لتر ماركة Olympic بـ1,346 بدلا من 1700 جنيه.

شاشة تلفزيون 32 بوصة ماركة سامسونج بـ2,799 بدلا من 3,099.

سويت شيرت شتوي قطن درجة أولى بسوسته مبطن، أصفر مسطردة، يبلغ سعره 230 جنيها بدلا من 260.

شاشة تكبير ثلاثية الأبعاد للهواتف الذكية مع حامل قابل للطي، بـ39 بدلا من 219.

محفظة رجالي وشنطة يد كاجوال جلد لحمل الاغراض والموبايل، بـ96 بدلا من 450.

- بي تك:

هاتف سامسونج جالكسي بشريحتين اتصال، 128 جيجا، شبكة 4G LTE- لونه أزرق، بـ4.099 بدلا من 4700.

تلفزيون سامسونج 55 بوصة مع ريسيفر بـ7.749 بدلا من 7.999.

بوتاجاز غاز بشواية نوعه يونيون اير 5 شعلات، فضي، بـ3.149 بدلا من 3.499.

عجان سوناي 4 لتر لونه أحمر بـ1.479 بدلا من 1.999.

هاتف أوبو بشريحتين اتصال، 32 جيجا، شبكة الجيل الرابع، لونه أسود، بـ1.999 بدلا من 2.390.

مكواة ملابس بخار/ نوعها تيفال، 2000 واط، لونها أخضر، بـ299 بدلا من 479.

ساعة سامسونج جلاكسي لونها فضي، يبلغ سعرها 7.999 بدلا من 8.160 جنيها.

- سوق:

ماكينة حلاقة رجالي، بـ1,425 بدلا من 1.675.

ثلاجة كريازي 2 باب، مقاس 14 قدم، لونها فضي، بـ5.030 بدلا من 5.399.

غسالة أوتوماتيك زانوسي 5 كجم، بـ4.400 بدلا من 5.555.

شاشة تلفزيون توشيبا 32 بوسي إل دي، بـ2.648 بدلا من 2.964.

لاب توب إتش بي، شاشة 15.6 بوصة رام 8 جيجا بايت، بـ11.999 بدلا من 12.999.

حلة تيفال زهران، لونها أحمر، 26 سم، يبلغ سعرها 571 بدلا من 1.041.