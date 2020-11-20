زوجة أحمد فتحي عن أول لقاء: "كان عندي 16 سنة.. شافني في فرح وعجبته"

علاقات و مجتمع

قال أحمد فتحي المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي بيراميدز، إنه لا يستشير زوجته نورا إسماعيل، في الأمور الخاصة بكرة القدم لأنها لا تفهم فيها، موضحا: "مبسوط بأنها مش بتفهم في الكورة عشان مش عاملة لي إزعاج في البيت، وفي البيت أحسن إني متكلمش في الكرة".

وأشارت نورا إسماعيل زوجة اللاعب خلال استضافتهما مع بناتهما الثلاث، ببرنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "مليش في الكرة، وحتى لما سافرت روسيا عشان كأس العالم، كنت قاعدة في الاستاد بلعب على الموبايل وبتصور على سناب شات، وصحابي كانوا متغاظين مني وبيطلبوا مني أركز في الماتش لكن أنا ماليش في الكرة، كاس العالم كان جميل جدا بعيدا عن الماتشات".

وحول تعارفه بزوجته، قال فتحي: "كان عندي 18 سنة، وهي كان عندها 16 سنة، وبنت عمتي قالت لي عليها"، لترد عليه زوجته قائلةً: "كنا صغيرين جدًا، شافني في فرح، وأعجبنا ببعض واتجوزنا بعد 4 سنين".

وحول تعامله مع الأسرة في المنزل، قالت زوجته: "بيبقى ساكت وساعات بيتنرفز مرة واحدة"، لترد عليها ابنتها الوسطى خديجة قائلةً: "لما بنعمل حاجة بيزعق لنا"، وقالت الابنة الكبرى ملك: "بيزعق لنا لما بنضرب بعض وبنشد شعر بعض".

وقالت نورا إسماعيل: "عندهم لعبة منيلة أوي اسمها كم شعرة اتقطعت، وبيتخانقوا مع بعض".

وقال فتحي: "عندي خناقات في البيت على طول، وخديجة بتحب تنرفز فاطيما وتضايقها، وكل شوية أقولها بلاش وهي مش بتسمع الكلام، أنا مش قاسي".