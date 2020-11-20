الامارات | أعمال «منحة البردة» متاحة افتراضياً للمجتمع الكوري

شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال «منحة البردة» متاحة افتراضياً للمجتمع الكوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الثقافة والشباب، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، مبادرة التجول الافتراضي بتقنية ثلاثية الأبعاد 360، لمعرض «منحة البردة»، الذي يضم أعمالاً لـ10 مواهب فنية في مجال الثقافة والفن الإسلامي، ما يتيح للمجتمع الكوري وأفراد من كل أنحاء العالم، الاطلاع على الأعمال الفنية المميزة، وذلك عبر المنصات الرقمية الكورية. يتزامن هذا المعرض مع الاحتفال الدولي الأول لليوم العالمي للفن الإسلامي، الذي أقرّته الدورة الـ40 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو العام الماضي.

وقال الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون في وزارة الثقافة والشباب، سالم القاسمي: «يسهم تنظيم معرض منحة البردة الافتراضي عبر المنصات الكورية في إلى إطلاع المجتمع الكوري على جماليات الثقافة والفنون الإسلامية، من خلال استعراض نخبة من الأعمال الفنية لعدد من المبدعين من حول العالم، يقدمون إنتاجهم الثقافي المستوحى من فنون الحضارة الإسلامية».

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