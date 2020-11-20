الامارات | أين تذهب:مطعم «سمكجي».. إطلالة على أكبر نافورة في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب:مطعم «سمكجي».. إطلالة على أكبر نافورة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 نوفمبر 2020

أعلن «سمكجي»، المطعم المختص بتقديم أشهى المأكولات البحرية الطازجة، عن افتتاح أبوابه رسمياً في منطقة ذا بوينت نخلة جميرا، ما يتيح للذواقة تجربةً مذهلةً تكتمل مع الإطلالة المباشرة على النافورة المائية الأكبر في العالم.

وتجسد خدمات المطعم المعنى الحقيقي لاسمه كوجهة تتمتع بخبرة واسعة في تحضير أطباق السمك من خلال وجباته البحرية الطازجة المحضرة بعناية تامة. كما يرسي مطعم «سمكجي» بُعداً جديداً من ابتكارات المطبخ الشرقي، إذ يحتفي بحرفية الصيادين المتمرسين في صيد الأنواع المميزة، وتحضير الوجبات البحرية بمهارة منقطعة النظير.

وتضم تشكيلة المأكولات البحرية الطازجة والمختارة بعناية على أيدي المختصين خيارات متنوعة يتم عرضها على منضدة العرض، حيث يمكن للضيوف استشارة الخبراء لاختيار أفضل الأنواع المناسبة لوجباتهم المفضلة. وتلبي قائمة المطعم الغنية أذواق الجميع، إذ تضم باقةً متنوعةً من الصلصات والأطباق الرئيسة والمقبلات؛ بما فيها تغميسة الكمأة واللبنة، وطاجن السمك، وكبة الكركند، إلى جانب تشكيلة من الحلويات المستوحاة من ثقافات متعددة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news