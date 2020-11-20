الامارات | تحدي دبي للياقة 2020 يتواصل لأسبوع جديد حافل

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي دبي للياقة 2020 يتواصل لأسبوع جديد حافل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستمر فعاليات الدورة الرابعة من تحدي دبي للياقة 2020، حيث يواصل توفير طرق مختلفة لسكان المدينة، لتعزيز نشاطهم والارتقاء بمستوى لياقتهم. وينظم التحدي فعاليات وأنشطة رياضية على مستوى دبي تستمر حتى 28 نوفمبر، لتسهّل على الجميع اتباع نمط حياة أكثر صحة. ويوجّه التحدي دعوته إلى السكان للاستفادة من أكثر من 2000 حصة و200 فعالية افتراضية، وزيارة أكثر من 150 موقعاً لتخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارسة الرياضة لمدة 30 يوماً متتالياً.
ويمكن أيضاً للمشاركين في التحدي رصد تقدّمهم يومياً من خلال خاصية «Log Your 30» الجديدة على الصفحة الرئيسة للموقع الإلكتروني لتحدي دبي للياقة، وتحديد الأيام التي مارسوا فيها الرياضة والحصول على شارات الإنجازات وتشاركها.
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