الامارات | فاطمة الهاشمي ضيفة الحلقة الثانية من «DMC Amplify»

شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة الهاشمي ضيفة الحلقة الثانية من «DMC Amplify» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدينة دبي للإعلام، كبرى المجمعات العاملة في صناعة الإعلام في المنطقة، أن الحلقة الثانية من البرنامج المباشر الذي أطلقته، أخيراً، DMC Amplify سيستضيف فاطمة الهاشمي، عازفة البيانو ومغنية الأوبرا الإماراتية الشهيرة ورئيسة قسم الموسيقى في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، وصانعة المحتوى الشغوفة.

تبث الحلقة مباشرة 22 نوفمبر الجاري، عبر «يوتيوب»، ويقدمها نجم الموسيقى بيغ هاس، وتتناول الحلقة رحلة الهاشمي كموسيقية، والتحديات التي واجهتها، إضافة إلى خططها المستقبلية.

وأدت الهاشمي، التي حازت شهادة في الهندسة المعمارية، دوراً مهماً في تعزيز وتطوير المواهب الموسيقية المحلية في دولة الإمارات، ودعم المبادرات المختلفة التي عملت على رفع الوعي بالفنانين في المنطقة. وهي موسيقية كلاسيكية شهيرة تعتبر من أفضل مغنيات الأوبرا وعازفي البيانو في الإمارات.

وتم إطلاق DMC Amplify في سبتمبر المنصرم، ليشكل منصة لدعم المواهب المحلية ومشاركة الخبرات الملهمة وتمكين الفنانين الطموحين من اكتساب رؤى قيمة. وغطت الحلقة الأولى مغني الراب السعودي الصاعد ملهم، الذي شارك حكايات من حياته وتحدث عن مصادر إلهامه وأدى أيضاً أغنيته الناجحة «ولاد ناس». ينتقل البرنامج من الراب إلى موسيقى الرابسودي الكلاسيكية، لتسليط الضوء على تنوع المواهب الموسيقية في المنطقة.

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