الامارات | أين تذهب.. «تي جي آي فرايديز» يطلق البرغر العملاق

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «تي جي آي فرايديز» يطلق البرغر العملاق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 نوفمبر 2020 أطلق المطعم الأميركي العالمي تي جي آي فرايديز «البرغر العملاق» المستوحى من فكرة «بيج آت فرايديز»، ولقد تم تضخيم هذه الابتكارات الخمسة من ناحية الحجم والمذاق والقيمة. سواء كنت ترغب في الاستمتاع بها لوحدك أو بمشاركتها مع من تحب، فالبرغر العملاق هو كل ما تريده لتشعر أن كل يوم هو يوم جمعة! حاول أن تمسك المونستر ماك برغر جيداً، فهي مزيج رائع من لحم البقر والماك أند تشيز المقلية مع صلصة الشيبوتلي الحارة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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