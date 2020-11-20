الامارات | أين تذهب.. «باي تاي» يستقبل موسم الهواء الطلق

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «باي تاي» يستقبل موسم الهواء الطلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 نوفمبر 2020

كشف «باي تاي»، إحدى أكثر محطات الذواقة التايلندية أصالةً ضمن فندق جميرا القصر في دبي، عن عرض العشاء الجديد سيام صان سيتس استقبالاً لموسم الهواء الطلق، ما يسمح للضيوف بالاستمتاع بالجو اللطيف على تراس باي تاي وسط إطلالاتٍ ساحرة على الممرات المائية لمدينة جميرا.

ويقدّم العرض ثلاثة أطباق مختارة بعناية من الأحد إلى الأربعاء بين الساعة 6-8 مساءً مقابل 150 درهماً فقط للشخص الواحد. وتشتمل هذه الأطباق على أصناف باي تاي المفضلة والمتميزة، بما فيها ساتي جاي من الدجاج المتبل والمشوي مع صلصة الكركم والفول السوداني، وسوم تام جي من سلطة البابايا الخضراء مع تتبيلة الكاجو والتمر الهندي، وجينج كيو وان جاي المكون من كاري الدجاج الأخضر مع الباذنجان والحبق التايلاندي، وكانا نويا نام مان هوي من لحم البقر المُشوَّح بالمقلاة مع البروكلي التايلاندي والفطر وصلصة المحار، إضافةً إلى بلا نونج ما ناو من فيليه السمك المدخّن مع الثوم والفلفل الحار والكرفس التايلاندي مع صلصة اللايم الحارة، وكاو نيو ما موانج من الأرز الحلو مع المانجو.

يفتح «باي تاي» أبوابه من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 11:30 ليلاً من الأحد إلى الخميس، ومن الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 11:30 ليلاً يومي الجمعة والسبت.

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