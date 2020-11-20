الامارات | 10 وجهات ترفيهية هذا الشتاء في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وجهات ترفيهية هذا الشتاء في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اعتدال الطقس وتحسّن الأحوال الجوية خلال الشتاء، يفضل كثيرون في الإمارات الوجهات الترفيهية المفتوحة، التي تطرح تجارب جديدة مذهلة صحبة العائلة والأصدقاء ومغامرات خارجية مليئة بالاكتشافات الجديدة والإثارة في قلب الطبيعة الخلابة. وهنا عدد من الخيارات الترفيهية المميزة ومعالم الجذب المهمة التي يمكن زيارتها هذا الشتاء في الإمارات:

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