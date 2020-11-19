قبل ظهور الأعراض.. علامة تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا

صحة

علامة جديدة تشير إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تمكنت دراسة علمية جديدة من التوصل إليها، ممثلة في فقدان حاسة الشم، التي تسبق الحمى والسعال وضيق التنفس.

وكانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أضافت أخيرا عارض فقدان حاسة الشم، إلى الأعراض المعتمدة لديها بشأن المرض، بعدما تحدث 22% من المصابين في البلاد عن هذه العلامة.

وأجرى الدراسة الجديدة، باحثون في جامعة "هارفارد" الأمريكية، وكلية "كينجز كوليدج" في لندن، على ما يقارب الـ65% من المرضى.. وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".

وشملت الدراسة الضخمة، أكثر من 2.6 مليون شخص، نحو 17% منهم من المصابين بفيروس كورونا، فيما استعان الباحثون بتطبيق رقمي من أجل تتبع الأعراض التي تظهر عليهم.

وطلب الباحثون من أفراد عينة، تحميل تطبيق خاص على هواتفهم الذكية، يدونون فيه الأعراض التي تظهر عليهم بصورة يومية، ومن بين هذه الأعراض فقدان حاستي الشم والتذوق، وأيضا الشهية والسعال، وضيق التنفس، وغيرها.

وقال الباحثون، إنهم تتبعوا بيانات 2618326 شخصا، وتحدث نحو 800 ألف من هؤلاء عن أعراض ألمت بهم.

وتبين أن هناك 7178 شخصا ظهرت نتائجهم إيجابية عند إخضاعهم لفحص كورونا، لكن باحثي الدراسة يعتقدون أن عدد المصابين يصل إلى 140 ألفا، بناء على الأعراض المبلغ عنها، وتحدثت نسبة كثيرة من هؤلاء عن فقدان حاسة الشم.

وكان الأطباء، يشيرون في بداية أزمة كورونا إلى أعراض أغلبها تنفسية لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة، قبل أن تتطور إلى أعراض أخرى مثل فقدان التذوق والشم وكدمات القدمين وجلطات الدم.

طبيب مناعة: العوامل النفسية من العوامل المؤثرة على الجهاز المناعي

أوضح الدكتور أيمن الحداد، استشاري المناعة، أن العوامل النفسية مثل الخوف المرضي والتوتر والانفعال من العوامل المؤثرة على الجهاز المناعي وتعد مؤشرا خطيرا على ضعف مناعة الشخص.

وأضاف الحداد أثناء حديثه لـ "هُن"، يدخل الشخص المصاب بالقلق والتوتر في مضاعفات خطيرة، ويمكن أن تتسبب ضعف المناعة بسبب الظروف النفسية إلى الإصابة بفيروس كورونا، لأن المشاكل النفسية تؤثر سلبا على المناعة.

أعراض فيروس كورونا التي يصعب اكتشافها

تنقسم أعراض فيروس كورونا إلى بسيطة وشديدة وهناك بعض الأشخاص لا يظهر عليهم أعراض، ومن الأعراض النادرة الطفح الجلدي، مشاكل في الجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي أو في الأذن الوسطى.