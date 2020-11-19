شريف رمزي يهنئ زوجته بعيد ميلادها.. "ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة"

علاقات و مجتمع

حرص الفنان شريف رمزي، على تهنئة زوجته الفنانة ريهام أيمن، بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر "رمزي" صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

وعلق شريف عليها: "كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي، بجد كل سنة وإنتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا، ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة"

وفي مطلع الشهر الجاري، قال الفنان شريف رمزي، إنه يحرص على الاحتفال بعيد ميلاد والدته كل عام، وذلك لأنها كانت أهم شيء في حياته، قائلا: "بدي والدتي حقها وبعتبر أنه أقل كتير، وأمهاتنا من صنعتنا الأم السند والضهر وهي بالنسبة لي شيء عظيم، وكل عام أكتب منشوراً عن والدتي في عيد ميلادها".

وأضاف رمزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن والدته انفصلت عن والده منذ أن كان طفلاً صغيراً، وكان عمره 3 سنوات وقتها، قائلا: "عاصرت جدي صلاح ذو الفقار وكنت أحضر معه وحبيت التمثيل من خلال وكمان الحياة".

وأكمل شريف رمزي، أن الفنان الكبير صلاح ذو الفقار كان دائم التردد عليهم، وكان رجلاً استثنائياً على حد قوله، قائلا:" كان فنان عظيم وبيحب يبني اللى قدامه، وأنا بالصدفة طلعت بحب حاجات كتير زيه منها الألوان وحب نادي الزمالك وتفاصيل كتير جداً".

وحرص النجم شريف رمزى على الاحتفال بعيد ميلاد والدته ليلى صلاح ذو الفقار من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر أكثر من صورة لهما معاً، وعلق عليه قائلا: "عيد ميلاد سعيد لأجمل أم في العالم كله، أنا ممتن جدًا لأنك أمي وأشكرك على وجودك في حياتي، وأشكرك على كل دعمك ولطفك وحبك، أتمنى لك عيد ميلاد سعيد أحبك".