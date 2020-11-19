أحمد فتحي: مراتي قعدت 5 أيام مش بتكلمني بعد قرار رحيلي عن الأهلي

علاقات و مجتمع

قال أحمد فتحي المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي بيراميدز، إن زوجته غضبت منه، بسبب قراره بشأن الرحيل عن النادي الأهلي، موضحًا: "أول مرة تزعل جامد كده، وقعدت 4 أو 5 أيام بعد ما أخدت القرار مش بتكلمني وزعلانة".

أضاف فتحي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc": "مراتي اتظلمت في الموضوع ده"، لترد عليه زوجته نورا إسماعيل، موافقة ما ذهب إليه بقولها، ونافية ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاجتماعي بشان تحريضها إياه على مغادرة النادي الأهلي: "أنا بريئة والله، ولا حاجة من دي حصلت، ولا الهوا، قعدت أقول له فكر، مكنتش عاوزاه يمشي".

وتابع: "قلت لها الأهلي ناديّ ولو قلت لهم عاوز أقعد هقعد، بس الموضوع صعب، وعشان يحصل تفاوض الموضوع هيبقى صعب جدًا، وعموما أن لم أدير اللقطة الأخيرة تماما، أنا بعمل اللي عليّ ودايما بجتهد".

وواصل: "صحبي قالي أقلم نفسك على إنك مش هتلعب في الأهلي، فقلت له هرجع وألعب، وقلت لهم دي آخر سنة، وقلت هكمل لحد ما الموسم يخلص خالص، وقررت إني هلعب لناديّ لآخر وقت، أول 5 أيام اتهزيت لما رجعنا، لكن بعد كده الموضوع بقى عادي جدًا، في الآخر أنا في بيتي وكلهم صحابي".

وأشارت نورا إسماعيل، إلى أنها لا تتابع مباريات الكرة، حتى تلك التي يلعبها زوجها: "في الماتشات ببقى ماسكة الموبايل وبعمل أي حاجة، وبعد الماتش بكلم بابا وأسأله الماتش حصل فيه إيه".