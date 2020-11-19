منها "أنا أحبك".. أشياء يحتاج طفلك سماعها منك كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

الكلمات من أهم الأشياء التي تتواصل بها مع طفلك، فهي تشكل عقولهم وقلوبهم وأرواحهم، وتؤثر على احتياجاتهم ومشاعرهم وتحدث فرقاً في أسلوب تربيتهم، فهم يتأكدون من خلالها أن لديهم الحق الكامل في التعبير عن أنفسهم.

وفي التقرير نورد لكم أبرز الكلمات التي يحتاج طفلك سماعها منك كل يوم، حتى يشعر بالطمأنينة والحب والقوة وغيرها من المشاعر الإيجابية، وذلك بحسب ما أورد موقع " parents enlight".

- أنا أحبك:

من المهم أن تعبر لطفلك طوال الوقت أنك تحبه، فهذا يكسبه ثقة بنفسه، ويزيد من حبه لك.

- أنت مهم:

يجب أن يشعر ابنك دائماً أنه مهم، وانظر باهتمام إلى قضاياه ومشاكله وساعده في حلها.

- أنا أثق بك:

عبر لطفلك دائماً أنك تثق به حتى تزيد من ثقته في نفسه، وتجعله يتعامل دون تردد ويأخذ قراراته بسهولة.

- أنا فخور بك:

من أهم العبارات التي يجب أن يقولها الآباء باستمرار، لأنها تزيد من ثقته في نفسه وتجعله دائماً يسعى للنجاح حتى لا يخيب أمل من يفخر به.

- أنا ممتن لك:

عبّر لطفلك دائما عن الامتنان والشكر عما يفعله من أجلك، أو من أجل الأسرة.

- لا تتغير أبدا:

انصح ابنك ألا يتغير وأن يسير على قيمه ومبادئه ولا يتأثر بتربية طفل آخر، وحاول إنهائه عن أي تصرف خاطئ.