منها اليوسفي.. 5 فواكه شتوية غنية بالألياف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن: تعد الألياف أهم العناصر الغذائية اللازمة لتعزيز صحة الجسم، ولها العديد من الفوائد الصحية فهي تساهم في تحفيز عملية الهضم، وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، و إبطاء امتصاص السكر في الدم، وكذلك الدهون، وتتوافر بنسبة مرتفعة في الفواكه الشتوية. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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