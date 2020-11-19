فوائد متعددة لزبدة البندق.. مناسبة لمتبعي الدايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: البندق من المكسرات المفيدة الغنية بالبروتين والألياف والفيتامينات والدهون الصحية، ويمكن الاستفادة من فوائدها الصحية إما عن طريق تناولها في صورتها الصلبة، عن طريق تناول الزبدة المستخلصة منها، وهو ما يمنحها فوائد صحية أخرى. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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