مكياج محجبات لإضاءة البشرة الشاحبة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تتعب البشرة مع حلول الخريف والشتاء، ما يستدعي عناية قصوى بالبشرة منعاً لمظهر الشحوب والإرهاق، إضافة إلى إتقان كيفيّة تطبيق مكياج خفيف ولامع في الوقت نفسه يليق بطقوس هذا الموسم ويخفي شوائب البشرة.



1.البداية مع ترطيب جيّد

مكياج خفيف ولامع





الترطيب خطوة أساسيّة تسبق جميع أساليب المكياج، فلا بدّ من أن تكون البشرة مشبعة بكريمات الترطيب المناسبة لنوعيّتها والتي تحافظ على مرونتها ونعومتها طول الـ 24 ساعة. كوني حريصة على اختيار كريمات خفيفة القوام، سريعة الامتصاص، غنيّة بالمكوّنات الملطّفة والمغذّية للبشرة بعمق، واقتنيها من ماركات عالميّة موثوق بها.

تابعي المزيد : مكياج خليجي للمحجبات من فاطمة المهنا



.أهميّة البرايمر

مكياج خفيف ولامع



لن تكون الخطوة الأولى كاملة إلّا بإرفاقها بمستحضر البرايمر الذي يعزّز من نعومة البشرة ويؤمّن لها أولى طبقات الإشراقة الصحيّة والملفتة، كما يجعل من بقيّة خطوات المكياج أكثر سلاسة.

تابعي المزيد : صيحات مكياج ناعم للمحجبات في عيد الأضحى



3.هايلايتر الكريم

مكياج خفيف ولامع



بعد الانتهاء من خطوات البرايمر والفاونديشن، وزّعي الهايلايتر بتركيبة الكريم على شكل نقاط أعلى تفاحتيّ الوجنتين، عظمتيّ الحاجبين، على جسر الأنف وأعلى الشفاه وأيضاً على الزوايا الداخليّة للعينين، وهي عادة مناطق في الوجه تلتقط الضوء وتعكسه تحت أشعّة الشمس، ما يجعل المكياج متوهّجاً ولامعاً خلال النهار ويمحو علامات الإرهاق والشحوب.

تابعي المزيد : أحدث حلول التجميل المبتكرة في عالم المكياج للمحجبات



4.تثبيت هايلايتر الكريم بهايلايتر الباودر

مكياج خفيف ولامع



لا بدّ من نثر رذاذ هايلايتر الباودر لتعزيز الإضاءة واللّمعان على كامل بشرة الوجه وذلك ب بضربات طفيفة بفرشاة المروحة الخاصّة بالهايلايتر على كامل بشرة الوجه مروراً بالمناطق السابقة ذكرها.

تابعي المزيد : مكياج خطوبة ناعم للمحجبات



5.الرذاذ المثبّت للمكياج

مكياج خفيف ولامع



لأنّ حرارة الجوّ قد تفسد المكياج فوراً، استعيني بالرذاذ المثبّت والمتوفّر في الأسواق بماركات مختلفة. احمليه بحقيبة يدكِ وعاودي رشّه كلّ ساعتين.

تابعي المزيد : مكياج مناسب للمحجبات من مدونات الموضة