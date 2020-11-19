كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - ترغب كل إمرأة في الحصول على شعرٍ جميلٍ وصحيّ، فالشعر من أساسيّات الجمال، وأكثرُ ما يلفت النّظر إليها ويميّزها. ولكن هذا الأمر لن يتحقق دون الاهتمام به وتقديم العناية الجيدة له، حتّى يحافظ على صحّته ونموّه وجماله، وتتعدد طُرق العناية بالشعر إبتداءً من غسله، ومروراً باختيار مستحضرات العناية بالشعر الغنية بالمكوّنات الطبيعية، والطرق الصحيحة لتصفيفه، وانتهاءً بالأطعمة التي تزوده بما يجعل منه شعراً صحيّاً، وقوياً، وجميلاً. ولكي يبدو الشعر صحياً وبشكل أفضل، فأنت تحتاجين إلى تغذية متوازنة، واستهلاك الأطعمة المُتنوِّعة لتحافظي على شعرك قوياً وصحياُ من ال00داخل، فالشعر السليم يبدأ من بصيلات الشعر.

يُطلعك "الخليج 365.نت" على الكاجو الذي يُعتبر سلاح جيد لمواجهة مشكلات الشعر، وعلى فوائده المُذهلة، في السطور الآتية:



فوائد الكاجو للشعر ستدهشك معرفتها!

فوائد الكاجو للشعر مذهلة لا تعد ولا تحصى

يرتبط تناول الكاجو باستمرار إرتباطاً وثيقاً بصحَّة الشعر، فحُفنة من الكاجو يومياً بإمكانها أن تمدك بالعديد من المعادن والفيتامينات المهمة جداً بالاضافة لذلك يُعتبر مصدر غني للأحماض الدهنية الأحادية الغير مشبعة، بحيث تشكل ما نسبته 75% من نسبة الدهون التي يحويها الكاجو، ومن أمثلتها حمض الاوليك، وهو غني بالفوائد الصحيّة الرائعة التي تعود على الشعر بالجمال والصحّة والحيوية، ومنها الآتي:

فوائد الكاجو للعناية بالشعر

يحتوي الكاجو على خصائص هامة ومفيدة لعلاج جميع مشكلات الشعر

يحتوي الكاجو على النحاس وهو عنصر هام جدًا لإعطاء الشعر اللون الطبيعي الخاص به، والمسؤول عن تحفيز بعض الإنزيمات الهامة ومنها إنزيم التيروزينات المسؤول عن إعطاء الشعر لونه الصحي.

يُعدّ الكاجو مصدراً غنيّاً بعنصر الزنك الهامِّ لمنع تساقط الشعر ولتقويته، كما ويعمل الزنك على بناء بروتين الشعر، والذي يُشكِّل العامل الأساسي في نعومة الشعر وصحته.

يُحافظ تناول الكاجو باستمرار على صحَّة الشعر ويزيد من نعومته، كما ويساعد على تقويَّته وبنائه، ممَّا يحدُّ من تساقطه.

يعدّ الكاجو مصدرًا غنيًا بالسيلينيوم الذي يمنع تساقط الشعر

يُعتبر الكاجو مصدرٌ غنيٌّ بالبروتينات، والدهون الأحادية غير المشبعة، والدهون المتعددة غير المشبعة، ومصدرٌ لفيتامينات ب، وفيتامين ج، بالإضافة إلى إحتوائه على 7 ميكروغرامات من حمض الفوليك، ومصدرٌ جيد لعنصر المغنيسيوم الذي يلعب دورًا مهمًا في أكثر من 300 تفاعلٍ إنزيميّ في الجسم.

يدخل الكاجو في عمليات إنتاج الطاقة في الجسم، وهو مهم لإنتاج صبغة الميلانين المهمة لصبغة الجلد والشعر.

يحتوي الكاجوعلى السيلينيوم، وهو معدن يمكن أن يساعد في تقوية بصيلات الشعر، والحفاظ على فروة رأس صحية.

يُقلّل الكاجو من مشكلة تساقط الشعر، وهو ما يمنح شعر قوي ولامع، ويُساهم في تقوية الجذور وبصيلات الشعر.

يحدُّ الكاجو من مشكلة الهيشان والتي تُظهر الشعر بمظهر باهت.

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زيت الكاجو للعناية بالشعر

زيت الكاجو لشعر صحي ولامع

للحصول على شعر صحي ولامع في الوقت ذاته، لا تتردّدي في استخدام زيت الكاجو كحمام زيت مرتين في الأسبوع للعناية بشعرك وستلاحظين النتيجة بسرعة.

الكاجو في سطور

تناول كميات قليلة منه فقط أي بمقدار ١٠ حبات يوميّاً شرط ألا يكون محمّصاً أو مملحاً

تُعدْ البرازيل الموطن الأصلي لشجرة الكاجو، ثم بدأت الآن بالنمو على نِطاق واسع في العديد من البُلدان الاستوائية كفيتنام، ونيجيريا، اللتان تُعتبران من أبرز مُنتجِي الكاجو بالإضافة للهند وإندونيسيا وساحل العاج.

تمتاز مكسرات الكاجو بأنّها غنية بالزيوت ولها نكهة مُميزة، وهيَ تُستخدم في جنوب شرق آسيا لإعداد العديد من المأكولات المُختلفة، فهيَ عُنصرٌ مهم في إعداد أطباق النباتيين والدجاج في جنوب الهند، أمّا في البلدان الغربية فيتم تناوله بشكلٍ رئيسي كوجبةٍ خفيفة وغنيّة بالبروتين.

ملاحظة هامة:

إذا كنت تخشين من كسب الوزن بسبب التناول اليومي للكاجو، بإمكانك تناول كميات قليلة منه فقط أي بمقدار ١٠ حبات يوميّاً شرط ألا يكون محمّصاً أو مملحاً.

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