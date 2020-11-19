إطلالات جينيفر لوبيز باللون الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - جينيفر لوبيز، ممثلة ومغنية ومنتجة تلفزيونية وتسجيلية وراقصة، وأيضًا مصممة أزياء أمريكية مشهورة، وتُعد الشخصية الأمريكية الأكثر ثراءً في هوليوود، كما تُعدّ أيضًا من أهم الشخصيات الأمريكية اللاتينية، فوفقًا لمجلة "بيبول إن إسبانيول" صُنِّفَتْ بين أكثر 100 شخصية أمريكية من أصول لاتينية نفوذًا في البلاد. ولأنها تعتمد الأزياء الناعمة بالتصميمات المختلفة، استوحينا لك من حسابها في إنستجرام أبرز إطلالاتها باللون الأبيض، فاختاري منها ما يناسبك.

تنسيقات بيضاء للمناسبات من جينيفر لوبيز

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اعتمدت جينيفر لوبيز في المناسبات البسيطة على خيارات اللون الأبيض، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت ببنطال واسع أبيض مع بلوزة بيضاء بأكمام منفوخة ومزينة بزهور ناعمة، وسرحت شعرها في هذه الإطلالة بأسلوب منسدل مع المكياج البني وأكسسوارات اليد الذهبية.

وفي إطلالة أخرى ارتدتْ تنورة بيضاء بفتحة جانبية واسعة وبلوزة بيضاء راقية مزينة بأكمام منفوخة الأكتاف، وأكملتها بحزام للخصر، إلى جانب أكسسوارات اليد الفضية وطلاء الشفاه اللامع.

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فساتين ناعمة باللون الأبيض

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تفضل الفتيات في مظهرهن اليومي الاعتماد على الفساتين ذات التصميمات الناعمة والألوان الحيادية، لذا ظهرت جينيفر لوبيز بفستان أبيض قصير مصمم بخصر ضيق ومزين بقصة منفوشة، وأكملته بتسريحة الشعر العفوية لخيار مناسب للشابات، وفي الإطلالة الثانية أطلت جينيفر لوبيز بفستان أبيض طويل مزين بمعيّنات باللون البيج مرسومة بالزهور الحمراء، واعتمدت في هذه الإطلالة على تسريحة الشعر المرفوع لخيار مبهر.

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وفي الإطلالة الثانية أطلت جينيفر لوبيز بفستان أبيض طويل مزين بمعيّنات باللون البيج مرسومة بالزهور الحمراء، واعتمدت في هذه الإطلالة على تسريحة الشعر المرفوع لخيار مبهر.

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إطلالات شتوية باللون الأبيض من جينيفر لوبيز

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مع اقتراب فصل الشتاء نقدم لكِ من جينيفر لوبيز أبرز إطلالاتها البيضاء، حيث اختارت بنطالًا وبلوزة باللون الأبيض مع بلوزة صوفية باللون البيج وتسريحة مرفوعة للشعر لخيار كاجوال شبابي، ونسقت في الإطلالة الثانية بلوڤر وبنطالًا ناعمين باللون الأبيض مع حذاء رياضي من علامة نايك، ولجأت لتكمل جمال مظهرها إلى تسريحة ذيل الحصان ونظارة الشمس الضخمة.

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ونسقت في الإطلالة الثانية بلوڤر وبنطالًا ناعمين باللون الأبيض مع حذاء رياضي من علامة نايك، ولجأت لتكمل جمال مظهرها إلى تسريحة ذيل الحصان ونظارة الشمس الضخمة.

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خيارات صيفية كاجوال باللون الأبيض

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إن كنت بحاجة لإطلالة صيفية كاجوال بأسلوب مناسب للشابات، فيمكنك أن تتألقي ببلوزة بيضاء قصيرة مع بنطال من الجينز الأزرق على طريقة جينيفر لوبيز، والتي سرّحت شعرها في هذه الإطلالة بطريقة مموجة، إلى جانب المكياج الحيادي وأكسسوارات اليد الناعمة،

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ولإطلالة أخرى صيفية تزينت بجمبسوت أبيض قصير مزين بسحاب فضي في المنتصف، ومزين بفصوص ناعمة، وسرحت شعرها بأسلوب مموج لمظهر أنيق.