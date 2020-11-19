كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تتميز خيارات الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالبساطة والرقي في الوقت ذاته، فهي تواكب أحدث صيحات الموضة وتختار بذكاء ما يليق بها وبمكانتها لتظهر دوماً في أحسن إطلالة، ولتصبح أيقونة للجمال والأناقة ليس في العالم العربي فحسب وإنما على مستوى العالم كله! وتميل الملكة رانيا إلى اختيار الأزياء الفخمة ذات الألوان الناعمة والتي تعزز من أنوثتها ورقيها، كما تحب اعتماد الإكسسوارات الفاخرة المرصعة بالأحجار لتكمل إطلالتها المثالية.

إليك أجمل خيارات الملكة رانيا لعام 2020 لتستلهمي منها إطلالتك ..



- إطلالة العباية الفستان

https://www.instagram.com/p/CAnlHTfBR5I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CAnlHTfBR5I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CAnlHTfBR5I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تعد من أجمل خيارات الملكة رانيا خاصة بسبب تصميمها ذي الطابع العربي، والذي يضفي على إطلالتها مزيجاً من الأصالة والرقي.



https://www.instagram.com/p/B73k7ophiPC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B73k7ophiPC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B73k7ophiPC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

- البلوزات العصرية

https://www.instagram.com/p/CC6XUy9hume/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CC6XUy9hume/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CC6XUy9hume/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تحب الملكة رانيا اعتماد البلوزات العصرية ذات طابع الاحتشام الذي لا ينفي أناقتها المثالية، وتميل إلى اختيار البلوزات ذات الألوان الناعمة والقوية مثل درجات الأزرق الناعم أو الأحمر الجذاب، والذي يناسب حضور المقابلات الرسمية الهامة التي تعقدها الملكة رانيا.

https://www.instagram.com/p/CG5X5frBqUR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG5X5frBqUR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CG5X5frBqUR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تابعي المزيد: أجمل إطلالات الملكة رانيا في عام 2019



- صيحة البلوزات والفساتين المنقطة

https://www.instagram.com/p/CCTtzkhBZiG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CCTtzkhBZiG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CCTtzkhBZiG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تميل الملكة رانيا إلى اختيار البلوزات المنقطة ذات الألوان الزاهية، والتي تضفي النعومة والحيوية على إطلالتها.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

- إطلالة البدلة الراقية

https://www.instagram.com/p/B9RomJfBAA3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B9RomJfBAA3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B9RomJfBAA3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تعد صيحة البدلة هي خيار الملكة رانيا المثالي والتي تعتمدها في المحافل الرسمية، وتميل الملكة رانيا إلى اختيار البدلة بدرجات البني الأنيق أو الأبيض الراقي الذي يزيد من جاذبيتها، كما تحب اعتماد الألوان القاتمة بشكل خاص إذا كانت المناسبة ذات طابع رسمي كبير وفائق الأهمية.

https://www.instagram.com/p/B_u9Fh1hKpi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B_u9Fh1hKpi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B_u9Fh1hKpi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تابعي المزيد: استعدي للصيف بعد الحجر المنزلي بإطلالات مستوحاة من الملكة رانيا

- الملكة تحب الأبيض

https://www.instagram.com/p/CEkYSejhki5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CEkYSejhki5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CEkYSejhki5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تحب الملكة رانيا اللون الأبيض بشكل خاص، فنجدها تعتمده في الكثير من إطلالاتها سواء الأبيض السادة أو المنقط، ويزيد اللون الأبيض في الفساتين والبلوزات الناعمة من جاذبية وأناقة الملكة رانيا، خاصة أنه لون مفعم بالصفاء والرقي، مما يجعل خيار الملكة رانيا للون الأبيض خياراً مثالياً لتعتمده في إطلالاتها الرسمية منها أو اليومية.

https://www.instagram.com/p/CFl54umhV5R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CFl54umhV5R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CFl54umhV5R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تابعي المزيد: موديلات بناطيل بيضاء مستوحاة من الملكة رانيا



- صيحة اللون الواحد

https://www.instagram.com/p/B9OuLvmBQMD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B9OuLvmBQMD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B9OuLvmBQMD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تميل الملكة رانيا إلى اعتماد تلك الصيحة في معظم أزيائها، فلا تحب المبالغة في التطريزات والأحجار اللامعة، لتجعل إطلالتها رقيقة وجذابة في نفس الوقت، ومن أبرز الألوان التي تختارها الملكة رانيا هي الأسود والأبيض والأرجواني والأحمر والأزرق.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)



- إطلالة الساتان الذهبي

https://www.instagram.com/p/B9Pw0VgB4gf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B9Pw0VgB4gf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/B9Pw0VgB4gf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

في إطلالة ملكية فاخرة بامتياز، أطلت الملكة رانيا ببلوزة من الساتان الذهبي اللامع، وتنورة باللون الأزرق الساحر منقوشة بزخارف أنيقة أضفت أناقة بالغة على الإطلالة بأكملها.