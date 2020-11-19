المصمم بيار خوري يكشف تفاصيل اطلالة ياسمين صبري في الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - بدأ مجال تصميم الأزياء بعمر صغير وثابر على تقديم ما هو مميّز وراقي لأنه يعتبر أن السيدة يجب أن ترتدي ما يليق بها وليس بالضرورة ما هو سائداً في الموضة.

جان بيار خوري، مصمم لبناني يبلغ اليوم الـ 23 من العمر، ارتدت من تصاميه عدة نجمات ومؤخراً برز فستانه لياسمين صبري خلال مهرجان الجونة الذي أقيم منذ فترة قصيرة والذي حصد نجاحاً واسعاً بسبب بساطته وفخامته في آن.

يقول بأن الأزياء هي المرآة التي تعكس الشخصية بشكل واضح وصريح، لذلك يحرص على دمج أفكاره ضمن تصميم واحد يكون بعيد عن التكرار وقريب من نجمات هوليوود والزمن القديم.



تفاصيل اطلالة ياسمين صبري في الجونة يكشفها المصمّم بيار خوري

ياسمين صبري



المصمم بعمر صغير

المصمم اللبناني جان بيار خوري

كيف بدأت مجال تصميم الأزياء؟ ومن كان مثالك الأعلى؟

بدأت مجال تصميم الأزياء بعمر صغير منذ 6 سنوات جداً مع العلم أنني اليوم أبلغ 23 عاماً، كانت والدتي تملك مشغلاً لتصميم الأزياء، وكنت أنتظرها حتى تنتهي من عملها وأبدأ أنا بالتصميم بواسطة الاقمشة الباقية وتنفيذ العديد منها.

تصميم الأزياء كان ولا يزال جزءأً مهماً وكبيراً في حياتي ، ولا يوجد مثالاً أعلى واحداً لي بل هناك العديد أذكر منهم " فيرساتشي" Versace و"شانيل" Chanel و "ماكوين" Maqueen و "تيري موغلر" Thierry Mugler و "يوجي ياماموتو" Yohli Yamamoto وآخرين...

كيف تستوحي تصاميمك؟ وما هو الأمر الذي تسعى للمحافظة عليه في جميع التصاميم التي تقدّمها؟

أستوحي تصاميمي من خلال الموسيقى، فأنا أستمع بشكل دائم الى الأغاني أو الى مسار موسيقى معين Track... وأضع نفسي ضمن كادر معين وأتخيّل طريقة تصفيف الشعر والماكياج ومن ثم التصميم الذي يأتي ليكمّل هذه الرؤية الموجودة في رأسي. لذلك أطلق على تصاميمي عنوان Track 1 و Track 2...التي أبصرت النور مؤخراً.

ما أسعى للمحافظة عليه في جميع التصاميم هي الهندسة الجغرافية والشك وأبتعد تماماً عن الورود التي لا أحبها أبداً في التصاميم.





هل تمارس هذا المجال من خلال دراسة معينة؟ أم أنها موهبة لديك؟

بالطبع بدأ هذا المجال كموهبة من عمر صغير جداً، وعندما انتقلت الى الجامعة لدراسة تصميم الأزياء اكتشفت بأنني أعرف كل شيء، لذلك تمكنت من إنهاء الدراسة خلال فترة زمنية قصيرة جداً وهي عامين فقط، ومن ثم خضت مجال العمل والاحتراف باكراً من عمر الـ 19.



أنفذ ما أشعر به

من تصميم جان بيار خوري

ما الرسالة التي تريد إيصالها من خلال التصاميم؟

لا يوجد رسالة معينة أريد إيصالها من خلال التصاميم ولكن أنفذ ما أشعر به، وهو مجال رائع وممتع بالنسبة الي وأهتم كثيراً بأن تكون السيدات اللواتي ترتدين من ملابسي راضيات ومقتنعات وقويات تتمتعن بثقة قوية بالنفس.

ما الذي يميّز جان بيار خوري عن سواه من المصممين؟

ما يميّزني هو الذوق الذي ظهر واضحاً من خلال الفستان الذي ارتدته ياسمين صبري في مهرجان الجونة وقد عملنا كثيراً للحصول على هيكله وهو كلاسيكي تماماً مع تطريز هندسي ودمج 4 الوان منها لون الكواكب والمحيط... الأمر الذي ميّز إطلالة ياسمن بسبب المحافظة على لياقتها وهذا ما اسعى اليه من خلال تصاميمي.

ماذا تقول عن البصمة أو الأثر الذي تودّ لفت الانتباه اليه من خلال هذا العالم الواسع والمنوّع؟

من الصعب جداً الالتزام ببصمة معينة أو أثر معين للفت الانتباه من خلال تصميم الأزياء، وهذا الامر نلاحظه حتى لدى كبار المصممين الذين لم يعودوا ملتزمين بخط معين على عكس السنوات السابقة وأنا أقول دائماً بأنني أدمج بعض الأفكار التي أحبها مع بعض في التصميم وأترك قصتي الخاصة عليه لأن الأزياء هي مرآة السيدة وليست للضرورة فقط برأيي.



علاقة معقدة

كيف تصف علاقتك بالموضة؟ هل أنت من متابعيها ولماذا؟

علاقتي بالموضة معقدة نوعاً ما لأنني آخذ على الذي أريده منها واترك الذي لا ينفعني، أقول أنه من الضروري أن تنسى الناس الاطلاع على الانستغرام ومراقبة ما هو سائد من خلال مدونات الموضة وأن ينظروا الى المرآة ويرتدون ما يليق بهم، وأصبحنا نشهد ظاهرة كبيرة لدى معظم الفتيات ترتدين نفس الشيء ولا تعتمدن التميّز على الإطلاق.

أحب أن آخذ من الموضة موضة الـ "ريترو" والسبعينيات والثمانينيات وكل ما يتعلق بالموسيقى... لم أهتم ولا مرة بالالوان السائدة في الموضة بل أتبع حسّي ومشاعري وما يليق بكل امرأة.

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من هي النجمة التي ترتدي باستمرار من تصاميمك؟

سيرين عبد النور ارتدت من تصاميمي أكثر من مرة في مسلسل "ديفا" ومسلسل "دانتيل".

سيرين عبد النور

ماذا تخبرنا عن النجمة ياسمين صبري؟ هل هي من عاشقات الموضة؟ كيق تصف علاقتها معها؟ وما هي التصاميم والاقمشة والالوان التي تليق بها؟

ياسمين صبري يليق بها التنوّع في مجال الموضة إن كان لناحية الشعر والماكياج والأزياء البعيدة عن الأقمشة السميكة ، وتليق بها كل الألوان بشكل عام ما عدا البيج وكل لون يؤدي الى بهتان لون بشرتها، لذلك اخترنا لها هذا اللون الازرق للفستان الذي ارتدته في مهرجان الجونة.

ماذا تقول عن الفستان الذي ارتدته ياسمين مؤخراً في مهرجان الجونة؟

تمّ تنفيذ هذا التصميم بالتعاون والتنسيق مع الستايلست صديقتي كارول بو خالد ، وقد رسمنا أكثر من 20 تصميم حتى نعتمد على هذا التصميم لأن هدفنا كان تسليط الضوء على الرقي والفخامة في شخصيتها وإطلالتها، بالإضافة الى أننا اخترنا اللون الأزرق لانه لم يسبق لها واعتمدت هذا اللون سابقاً، وقد ظنّ البعض بأن القاش جاهزاً والعكس صحيح لأن ما حصل أنه تمّ تصميم عارضة أزياء من البلاستيك تبعاً لقياسات ياسمين وباشرنا العمل على هذا المبدأ، كما تمّ ترصيع أكثر من 300 ألف قطعة من الشواروفسكي والكريستال على الفستان وتمّ استخدام 4 ألوان من الأزرق، وكنا كلما ننظر الى الفستان يكون بلون مختلف.

هذا الفستان جاء بسيطاُ وأنيقاً في الوقت نفسه، وكنت اتمنى لو أن الاكمام كانت منخفضة أكثر خلال وقوفها على السجادة الحمراء لأن الفستان صمم على هذا الاساس لأنها تملك أكتافاً عريضة خاصة وأنها سباحة ماهرة.

ديما قندلفت

تعاونت ايضاً مع الممثلة السورية ديما قندلفت؟ كيف تنظر الى هذا التعاون؟

التعاون مع ديما قندلفت الانسانة الرائعة جداً وقد سررت بالتعاون معها من خلال تصاميم عملية وجاهزة اعتمدتها وكان هناك عدة مشاريع معها ولمن بسبب انتشار فيروس كورونا تمّ التوقف عن تنفيذها.

من هنّ النجمات اللواتي تعاونت معهن ايضاً؟ وهل من نجمات إن كنّ عربيات أو اجنبيات تطمح أن ترتدين من تصاميمك؟

تعاونت مع نيكول سابا، سيرين عبد النور، ياسمين صبري، دنيا سمير غانم وستيفاني صليبا، وهناك العديد من المشاريع المستقبلية التي ستبصر النور عما قريب مع عدة نجمات.

ما هي آخر مجموعة أطلقتها وماذا تقول عن تفاصيلها؟

آخر مجموعة أطلقتها كانت منذ حوالي العام مستوحاة من كوكب "جوبيتر" ويغلب عليها الطابع الذهبي وقد أحضرنا صوراً لهذا الكوكب من "ناسا" وتمّ طباعتهم على هذه التصاميم .

المجموعة الثانية أطلقت مؤخراً تحت عنوان Track 2 وقد قسّمتها الى تصاميم نهارية وأخرى مسائية. المجموعة الأولى تتميّز بألوانها الفاتحة وتليق بعدة مناسبات اجتماعية منها حفلات الزفاف، والمجموعة الثانية تتميّز بطابع الملابس الجاهزة والجذابة تليق بالليل.

ميرفا القاضي

من هم المصممين الذين تأثرت بهم ولماذا؟

إيلي صعب الذي أحترمه وأقدّره الى أقصى الحدود، وهو الذي ساهم بفتح الطريق أمام جميع المصممين اللبنانيين بشكل خاص للإنطلاق وهو الذي وضعنا على الخريطة العالمية في مجال تصميم الأزياء لانه اول مصمم وصل اليها واثبت نقسه بكل جدارة وكفاءة. بالإضافة طبعاً الى كل من Versace و"شانيل" Chanel و "ماكوين" Maqueen و "تيري موغلر" Thierry Mugler و "يوجي ياماموتو" Yohli Yamamoto وآخرين...

ما هو اللون المفضل لديك؟

لوني المفضل هو كل تدرجات الازرق ما عدا النيون.

هل العروس حاضرة في تصاميمك أم أنها غائبة ولماذا؟

العروس حاضرة في التصاميم ، وسيتم إطلاقها عما قريب وهي تضم 5 فساتين.

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