تنسيقات خريفية للمحجبات من أمل عبد الحميد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - أمل عبد الحميد، فاشون بلوجر تهتم بأزياء المحجبات، وذلك من خلال نشر العديد من الصور لإطلالاتها المختلفة، التي يمكنها أن تُلهم بها أكثر من ٤١٥ ألف شخص على حسابها في إنستجرام، ومنها رصدنا لكِ أبرز تنسيقاتها؛ لتستوحي منها بعض الأفكار.



خيارات عملية للخريف مستوحاة من أمل عبد الحميد

ملابس عملية



إن كنتِ بحاجة لإطلالات عصرية في العمل ومناسبة لأجواء الخريف وصيحاته المختلفة، فيمكننا أن نلهمك بعض الأفكار؛ حيث تجملت أمل عبد الحميد ببنطال رمادي واسع مع قميص أبيض رسمي وبلوزة بنية من الصوف الناعم، وأكملت مظهرها بحجاب مطبع بدرجات البني ليواكب ألوان إطلالتها، وفي إطلالة حيادية ظهرت بقميص أبيض مع بنطال مطبع بالأسود والأبيض، وأضفت له لمسة كلاسيكية بحقيبة حمراء مطبعة بالأسود، ولزي شبابي مميز تألقت ببنطال واسع من الجينز مع بلوزة وقميص باللون الأسود أكملتهما بحزام بني، وفي الإطلالة الرابعة تزينت بتنورة بنية مطبعة بجلد الأفعى مع بلوزة سوداء مزينة بريش في الجزء العلوي، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود لزي أنيق ومواكب لخطوط الموضة.

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تنسيق البليزر من أمل عبد الحميد

تنسيق البليزر



برزت قطعة البليزر بشكل كبير لهذا الموسم، ولا سيما في أزياء المحجبات؛ حيث يوفِّر لهن الكثير من الحشمة والأناقة، وقد نسقت أمل عبد الحميد البليزر الأزرق مع قميص زهري وبنطال أبيض، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأبيض للَمْسَةٍ شبابية بسيطة، واختارت في الإطلالة الثانية البليزر بدرجة الباستيل الأخضر مع قميص بدرجة مميزة من الزهري وبنطال داكن من الجينز الأزرق، وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب بيج لخيار مرح ومواكب لموضة الخريف.

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فساتين محجبات خريفية

فساتين



تفضل الكثيرات من النساء المحجبات الاعتماد على الفساتين بمختلف تصميماتها؛ لتناسب حشمتهن وأناقتهن. ومن أبرز الفساتين الخريفية تأنقت أمل عبد الحميد بفستان بكاروهات اللونين الأسود والأبيض والمزين بحزام للخصر وأكمام منفوخة، وأكملته بحذاء بوت أحمر مع حقيبة سوداء من علامة قوتشي لخيار كلاسيكي محتشم، ولخيار آخر أطلت بفستان أسود مزين بحزام للخصر مع حجاب وحقيبة بيج وحذاء بوت أحمر لزي أنيق بلمسة فاخرة، وظهرت بفستان أصفر منقط بالأبيض ومزين بأكمام مرفوعة الأكتاف مع حجاب أبيض وحقيبة حمراء لمظهر عصري مواكب لموضة ٢٠٢٠، وفي الإطلالة الرابعة ارتدت فستانًا أبيض مصممًا بأكمام منفوخة وحزام للخصر مع حجاب وحقيبة باللون الزهري، وأكملت إطلالتها بحذاء بالكعب الأسود.