عبايات خليجية مستوحاة من أسماء الحمادي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تفضِّل الإعلامية أسماء الحمادي الظهور بالعبايات الخليجية المحتشمة في معظم إطلالاتها على التلفزيون وفي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. ولأناقتها واعتمادها على الكثير من التصميمات التي تناسب كل النساء بمختلف أعمارهن وأذواقهن، نلهمك -عزيزتي- من وحيها عدة تصميمات لتناسب إطلالاتك المختلفة.



عبايات سوداء لخيار بسيط وأنيق



العبايات الخليجية السوداء قطعة أساسية في خزانة المرأة العربية، ولأن الكثيرات من النساء يفضِّلْنَها، فسوف نلهمك عدة تصميمات لها من أسماء الحمادي؛ حيث تأنقت بعباية سوداء من المخمل المزين بالفصوص السوداء الصغيرة في الكتفين مع حجاب بدرجة داكنة من الأسود، وظهرت بعباية سوداء مزينة بالزهور الرمادية في أطراف الأكمام ومن أحد الجزأين العلويَّيْن، لخيار أنيق ومناسب للإطلالات اليومية، كما أطلت بعباية سوداء مزينة بخطوط بنفسجية في أطراف الأكمام ومن المنتصف، وزُين بخطوط خضراء رفيعة لإطلالة بسيطة ومفعمة بالأناقة، وفي الإطلالة الرابعة ارتدت عباية سوداء مزينة بقماش رمادي مزين بالأبيض وآخر أبيض ناعم، لخيار أنيق ومناسب للفتيات في مختلف مشاويرهن.

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إطلالات العبايات الخضراء من أسماء الحمادي

إطلالات العبايات الخضراء



برزت العبايات الخضراء بشكل كبير في عام ٢٠٢٠، لذا اختارت أسماء الحمادي عدة عبايات خضراء لتتماشى مع هذه الصيحة، منها عباية مصممة بدرجة فاتحة من الأخضر المزين بالأبيض في الأطراف، وأكملتها بفستان وحجاب أبيض لخيار صباحي أنيق، ونسقت في الإطلالة الثانية عباية بدرجة داكنة من الأخضر المصممة بقَصَّة منسدلة ومفتوحة، وأكملتها باللون الأبيض، لتحصل على إطلالة ناعمة وأنيقة، كما تألقت بعباية بيضاء مزينة من الأطراف بالأخضر ومزينة بطبعات مختلفة من الأشكال الهندسية الخضراء في الجزء العلوي من التصميم، وأكملت مظهرها بحجاب أخضر لزي بسيط ومناسب للنساء النحيلات.

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عبايات بألوان داكنة لإخفاء عيوب الجسم

عبايات بألوان داكنة



إن كنتِ من ذوات القوام الممتلئ وترغبين في عباية أنيقة وتخفي تفاصيل جسدك، فيمكنك اعتماد عدة خيارات من أسماء الحمادي؛ حيث تزينت بعباية بدرجة داكنة من الكحلي المزين برسومات الزهور البيضاء في أطراف الأكمام ومزينة بالأبيض في المنتصف، مع حجاب وفستان باللون الأبيض، وتجملت في إطلالة أخرى بعباية رمادية مزينة بالزهور الزرقاء، وأكملت مظهرها بحجاب أزرق لخيار شتوي أنيق، كما ظهرت بعباية رمادية مزينة بطبعات بيضاء ومصممة بمربعات صغيرة باللونين الأبيض والأسود، لزي حيادي مبهر ومناسب لكل النساء.