رغم انقطاع الطمث.. امرأة ترزق بمولودها الأول

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استطاعت سيدة كانت تعاني من انقطاع الطمث في سن مبكر بسبب توقف المبايض عن إنتاج البويضات، الحمل والولادة، بفضل استخدام تقنية رائدة لإيقاظ مبيضيها، باستخدام الخلايا الجذعية.

وقال الأطباء، إنهم استخدموا تقنية تعرف باسم Ascot "زراعة الخلايا الجذعية الذاتية في المبيض"، والتي تتضمن تناول الأدوية لتشجيع نخاع العظام، على إنتاج الخلايا الجذعية، قبل استخراج الخلايا وحقنها عبر الشريان إلى المبيض المتوقف، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

بعد إدخال الخلايا الجذعية، قام الأطباء بفحص الاستجابة كل أسبوعين، ما شجع على الحمل الصحي.

وتهدف هذه التقنية، إلى تنشيط المبايض عبر حقنها بالخلايا الجذعية، وهذا إجراء سيمكن الكثير من النساء المصابات بانقطاع الطمث المبكرمن الحمل بطريقة طبيعية وصحية.

فوائد الولادة الطبيعية

ومن فوائد الولادة الطبيعية التخفيف من التدخلات الطبية على عكس العملية القيصرية التي يقوم بها في العادة أكثر من طبيب.

تقلل من التأثيرات الجانبية المؤثرة سلبًا في المولود.

تجعل الولادة الطبيعية المرأة أكثر قوة وحيوية.

الولادة الطبيعية لا تستدعي استخدام الحقن الوريدية.

لا يُستعمل في الولادة الطبيعية الأدوات التي تستدعيها الولادة القيصرية.

تُحفزُ الولادة الطبيعية جسم المرأة على الاستمرار في الإفرازات الهرمونية، والمؤثرة بشكل إيجابي في المرأة من الناحية النفسية.

لا تُعاني المرأة من الآلام التي تبقى بعد الولادة كما هو في الولادة القيصريّة.

تستطيع المرأة تناول جميع أنواع الأطعة على عكس الولادة القيصرية التي تمنع المرأة من تناول غير السوائل لمدة ثلاثة أيام.