أول مهندسة طيران: أصعب شيء ساعات العمل الطويلة لكن شغفي شجعني

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قالت المهندسة أماني النجار، أول سيدة مصرية ميكانيكية في مجال الطائرات، إنها درست هندسة قسم الطيران بجامعة القاهرة، وكان حلمها دراسة هندسة طيران، وأن الله وفقها وحققت أمنيتها.

وأضافت "النجار" خلال استضافتها في برنامج "إحنا" الستات المذاع على فضائية “ten” وتقدمه الإعلامية سناء عز العرب، أنه لا يوجد تخصصات في هندسة الطيران، لكنها بعد التخرج حصلت على تدريبات للطراز المتوسط الخاص بطائرات بوينج العالمية وبعده بدأت رحلة شاقة وامتحانات نظر وشفوي ثم انطلقت لتحصل على دورات تدريبة في الطرازات العريضة الخاصة بإيرباص وبوينج مثل طائرة داش 200.

وأوضحت أن كل الطاقم الذي يعمل تحت إدارتها من الذكور لأن أغلب المهندسات فضلن العمل الكتابي لأن العمل كمهندسة طيران يحتاج إلى السهر والعمل فترات طويلة لا ترضى بها كل السيدات متابعة: "الموضوع كان صعبا بقتحم مجال جديد لا يوجد قبلي سيدة أرجع إليها فاعتمدت على نفسي".

وأشارت إلى أن أصعب شيء في وظيفة مهندسة طيران هي الالتزام بساعات طويلة من العمل رغم وجود أسرة وأولاد فهي المسئول عن التصليح وأي طائرة يحدث فيها عطل كانت قد وافقت على سفرها يتم الرجوع إليها وهذا الأمر جعلها تتأخر أيام طويلة حتى الواحدة صباحا وأحيانا تحتاج إلى أن تبيت إلى الفجر ولكن المسئولين راعوا أنها سيدة واكتفوا بأن تعمل حتى الواحدة.

واستكملت: الامتحانات التي يجب على المهندس اجتيازها صعبة وتحتاج إلى دراسة وحفظ ومراجعة ويجب أن يحصل المهندس على دورة تدريبة بعد ظهور طرازات جديدة. أقل نسبة في المواصلات هي الطائرة، الطائرة قبل أن تنزل للخدمة تمر بعدة تجارب معقدة جدا وارد حدوث أي عطل ووارد أن يعطل محرك تستطيع أن تتحرك بمحرك واحد.

وألمحت إلى أن الطائرة ليست كالسيارة تحتاج إلى تزويد مياه ولكن يتم وضع مياه لاستخدام للحمامات لكنه يتم إضافة زيت إلى محركات الطائرة.

وطالبت البنات بالعمل في المجال اللائي يجدن شغفهن فيه مؤكدا أن الجيل الحالي يوجد فيه بنات تفكر بشكل مختلف ولكل مجتهد نصيب وسيشعر بسعادة كبيرة عندما يحقق نجاح وأن يكون شخص مختلف.