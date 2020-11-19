رفضت ارتداء المايوه.. معلومات عن دارين حلمي بعد إثارتها الجدل

علاقات و مجتمع

لا تزال أصداء البيان التي أصدرته لتوضيح علاقتها بالفنان تامر عاشور مستمرة، بالتزامن مع تمليحات زوجته سمر أبو شقة بتعرضها للخيانة، وسط تلقيها العديد من التعليقات بين الداعمين لها، والمشككين في روايتها لتفاصيل ارتباطهما، ما دفعه لنشر مقطع فيديو في المنزل، خلال خطبتها بـ"عاشور" بحضور أسرتها.

وشاركت مقطع خطبتها، بعد نشرها عدة مواد مصورة خلال غنائها "كرهتيني في الحب" للنجم تامر حسني، قائلة: "ألف سلامه طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات.. خدت كتير من عُمري ووقتي.. يلا كفايه بقى وألوهات.. كرّهتني في الحب وسيرته.. وقلبي وطيبته وشوفت معاك.. أيام صعبه الله لا يعيدها.. بس في بيتها هروح وانساك.. وأبقى قابلني أن حَد بجد عمل رُبع اللي عملته معاك".

من هى دارين حلمي؟

"هن" رصد أبرز المعلومات عن دارين حلمي خلال الفقرات التالية:

- فازت بلقب ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية لمصر لعام 2019.

- مثلت مصر في المسابقة الدولية لملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية، ولكنها لم تفز بها، فيما اقتنصت الأسترالية جوليانا نيكول اللقب، وعلقت دارين على مشاركتها بالفعالية، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "حققت أول حلم من أحلامي، وربنا دايما مبيضيعش تعب حد وطبعا ده كله بفضل ربنا ودكتورة أمال".

وتابعت: "أنا مبسوطة إني عرفت أحافظ على تقاليد بلدي، وموقفتش ببكيني عشان أخد لقب، وموافقتش البس قصير، والحمدلله أخدت لقب من مدونة ميسوسولجي كأفضل متسابقة خلال النسخة الحالية لمسابقة ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة الدولية".

- أعلنت في سبتمبر الماضي، خطوبتها من المطرب تامر عاشور، قائلة: "عايزة أقولك إنك أجمل حاجة حصلتلي، أنت أجمل حلم حلمته وحققته، معنديش أحلام بعدك تاني ربنا عوضني بيك وبكل حاجة حلوة، ومبسوطة أنك غيرتني بحبك يا تامر يا أجمل صدفة في حياتي كلها"، إلا أن الخطبة لم تستمر سوى أسابيع معدودة.

- تحب السفر والترحال والمشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية.

- دشنت حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" في سبتمبر 2018، ويتجاوز عدد متابعيها حاليا 300 ألف شخص.

خطيبة تامر عاشور السابقة توضح علاقتها بتامر عاشور

خرجت ملكة جمال الكون السابقة، دارين حلمي، عن صمتها بشأن الشائعات المتداولة حول قصة انفصال تامر عاشور وزوجته، عبر "إنستجرام"، خلال بيان لها، والذي بدأته بالاستشهاد بقوله تعالي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

واستطردت: "نظرًا لاتهامات وإشاعات اتوجهت لي الفترة اللي فاتت وبدون وجه حق، كان لازم أخرج عن صمتي وأوضح موقفي لإن مش دارين اللي تاخد راجل متجوز أو تكون سبب في خراب بيت حد، وبالتالي مليش ذنب في أي حاجة، تامر دخل البيت من بابه وأتقدم لأهلي رسمي على أساس أنه مُطلق وده اللي أنا كنت فاهماه زيي زي جمهوره".

وتابعت دارين "عادي إن بنت ترتبط براجل مُطلق مش أزمة، وحصلت الخطوبة بشكل رسمي زي ما عرفتوا ومشيت الأمور في مجراها الطبيعي لحد ما بالصدفة اكتشفت أن لسه زوجته على ذمته وفيه قضايا بينهما، ولم يتم الانفصال بشكل رسمي".