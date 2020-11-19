دارين حلمي بعد انفصالها عن تامر عاشور: ألف سلامة طريقك وردي.. كرهتني في الحب

علاقات و مجتمع

شاركت دارين حلمي ملكة جمال الكون سابقا، مقاطع فيديو لها خلال غنائها "كرهتيني في الحب" للنجم تامر حسني، عقب نشرها بيان، لتوضيح طبيعة علاقتها بالفنان تامر عاشور، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "دارين" خلال دندنتها "ألف سلامه طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات.. خدت كتير من عُمري ووقتي.. يلا كفايه بقى وألوهات.. كرّهتني في الحب وسيرته.. وقلبي وطيبته وشوفت معاك.. أيام صعبه الله لا يعيدها.. بس في بيتها هروح وانساك.. وأبقى قابلني أن حَد بجد عمل رُبع اللي عملته معاك".

خطيبة تامر عاشور السابقة توضح علاقتها بتامر عاشور

خرجت ملكة جمال الكون السابقة، دارين حلمي، عن صمتها بشأن الشائعات المتداولة حول قصة انفصال تامر عاشور وزوجته، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال بيان لها.

استشهدت دارين في بداية حديثها بقوله تعالي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".

واستطردت: "نظرًا لاتهامات وإشاعات اتوجهت لي الفترة اللي فاتت وبدون وجه حق، كان لازم أخرج عن صمتي وأوضح موقفي لإن مش دارين اللي تاخد راجل متجوز أو تكون سبب في خراب بيت حد، وبالتالي مليش ذنب في أي حاجة، تامر دخل البيت من بابه وأتقدم لأهلي رسمي على أساس أنه مُطلق وده اللي أنا كنت فاهماه زيي زي جمهوره".

وتابعت دارين "عادي إن بنت ترتبط براجل مُطلق مش أزمة، وحصلت الخطوبة بشكل رسمي زي ما عرفتوا ومشيت الأمور في مجراها الطبيعي لحد ما بالصدفة اكتشفت أن لسه زوجته على ذمته وفيه قضايا بينهما، ولم يتم الانفصال بشكل رسمي".

وتابعت خطيبة تامر عاشور السابقة: "أي بنت في الموقف ده طبعًا لازم تنسحب مهما كان الحب، ومهما كانت العواطف لأن مش دارين حلمي اللي تاخد راجل من زوجته مهما كان هو مين، كده كده أنا كنت مستمرة في مسابقات ملكات الجمال وليا الكارير الخاص بيا، فكل مرة بقرر الانسحاب كان تامر بيرفض، وإن كده كده الطلاق قائم سواء أنا في حياته أو لأ وده مش يخصني في شيء".