يارا عاطف بعد اختيارها حكما في مونديال السيدات: سعيدة جدا

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نجاح جديد حققته الحكم يارا عاطف، حتى يتحقق بذلك حلمها منذ كان عمرها 9 أعوام، واكتشفت حبها للعب كرة القدم، لتلتحق بعد انتهاء الثانوية العامة، بكلية التربية الرياضية.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، المصرية يارا عاطف الحكم الدولي المساعد للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للسيدات، المقرر إقامتها 2023 في نيوزيلندا واستراليا في نسختها التاسعة.

يارا: سعيدة جدا باختياري ونفسي أكون عند حسن الظن

تقول "يارا" صاحبة الـ26 عامًا بعد اختيارها، "سعيدة جدا بإختياري، ونفسي أكون عند حسن الظن، وأثبت كفاءتي علشان أكون على قدر المسؤولية، وربنا يوفق الجميع" حسب حديثها لـ"هُن".

تروي "يارا"، صاحبة الـ26 عامًا، مشوارها الكروي الذي بدأ معها من مرحلة الطفولة، ثم التحاقها بكلية التربية الرياضية، واللعب في دورة الألعاب الأفريقية أغسطس الماضي، وظهورها في دوري القسم الثاني، ضمن أول طاقم تحكيم نسائي كامل لمباراة في دوري الرجال.

كان لعب الكرة بالنسبة لها، موهبة اكتسبتها منذ طفولتها، لذلك حرصت على تنميتها بممارسة اللعبة في الأندية، "أنا لعبت كورة في نادي سوهاج موسم كامل، وكنت بتنقل من إسكندرية لسوهاج، وعمري ماحسيت بتعب من كتر حبي للكرة".

شاركت يارا عاطف، بخلاف التحكيم في تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمجموعة الإسكندرية، ضمن المتطوعات، لتبرهن أن كرة القدم عشقها الأول والأخير.

وعن الانتقادات التي وجهت لها بسبب لعب الكرة: محدش في إسكندرية استغرب من فكرة أني بنت وبلعب كورة، بالعكس دايما كنت بلاقي التشجيع من أهلي والمقربين مني".

قررت "يارا"، التوقف عن ممارسة لعبة كرة القدم، لتتجه بعد ذلك إلى مجال التحكيم وسط تشجيع المدربين والمقربين لها.