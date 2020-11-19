منة فضالي توجه رسالة لماكيرها الخاص: "الحب نعمة"

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لا يتعد مدته ثوان، شاركته الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة الفنانة هاجر الشرنوبي، والماكير الخاص بها حامد أحمد، ومساعديها الخاصين بها.

أرفقت الفنانة تعليقًا على مقطع الفيديو الذي شاركته، قائلةً: "الحب نعمة من عند ربنا وأنا بحب ناسي قوي اللي واقفين جنبي أولهم أمي وبعدين حامد ماكيري 14 سنة كبرنا سوا".

وتابعت فضالي، خلال منشورها، "هيثم ذهب أجدع فنان شعر وآخر العنقود بقى محمد شبيطة القروبة اللي صورنا دلوقتي وشيماء المساعدة بتاعتي، شكرا ليكم، أما هاجر بقى دي اكتشاف بحبها بجد فنانة وقلب ابيض بحبك".

منة فضالي بعد جراحة والدتها: الضربات ورا بعض.. وبعيش أسوأ فترات حياتي

وكانت نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة برفقة والدتها عقب خضوعها لعملية جراحية للمرة الثانية، بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وتغزلت الفنانة في والدتها، قائلةً: "أنا طول عمري مفيش حد وقف جنبي ولا استحملني ولا شالني في أزماتي ولا حبني غير أمي، كلهم وقت مؤقت وبس، وحفضل أقول كده لحد ما أموت".

وتابعت فضالي خلال منشورها: "معنديش أغلى منها في الدنيا، ربنا يشفيكي ويخف من عليكي ويطولي بعمرك، أنا من غيرك والله ولا حاجة، ويجعل يومي قبل يومك".

وتوجهت الفنانة بالشكر لمن ساندها في مرض والدتها، قائلةً: "شكرا للناس اللي سألت، وآسفة إني مبردش على حد، الضربات ورا بعض من كل حتة، ربنا اللي يعلم بالواحد، للأسف بمر بأسوء مرحلة في حياتي بس ربنا كبير".

وأضافت: "ومش معنى إني بضحك أو بنزل صور أكون مبسوطةـ بالعكس أحيانا الواحد بيعمل كل حاجة عكس علشان محدش يشمت، في الآخر أقول الحمد لله".