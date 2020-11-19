دراسة: الأمراض الجسدية والعقلية تستمر لأشهر بعد الشفاء من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحذر بحث جديد من أن المرضى الذين نجوا من فيروس كورونا "كوفيد-19" الحاد بعد دخولهم المستشفى ليسوا بالضرورة ناجين من المرض عند الخروج من المنزل، ما يعني أن الفيروس ما زال يهدد حياتهم.

بعد تتبع النتائج بين 1250 مريضًا بـ كورونا لمدة شهرين بعد خروجهم من المستشفى، وجد الباحثون أن ما يقرب من 7٪ ماتوا في نهاية المطاف في الأسابيع التي أعقبت خروجهم وذهابهم للمنزل، بينما انتهى الأمر بإعادة 15٪ إلى المستشفى، وقال كثيرون آخرون إنهم ما زالوا يعانون من الأعراض ولم يتمكنوا من استئناف نمط حياتهم المعتاد أو العودة إلى العمل، وفقا لـ" medicalxpress".

وقال مؤلف الدراسة الدكتور فينيت تشوبرا، رئيس قسم طب المستشفيات في ميشيجان ميديسين في جامعة ميشيجان بالولايات المتحدة: "إن كوفيد ليس مرضًا يحدث لمرة واحدة، هناك العديد من المضاعفات والعواقب التي لا يزال المرضى يعانون منها".

أضاف تشوبرا: "تشير نتائجنا إلى أننا بحاجة إلى التعامل مع كورونا بعد دخول المستشفى بشكل مختلف، نعم، هناك احتياجات طبية، ولكن هناك أيضًا احتياجات أكثر إلحاحًا فيما يتعلق بالرفاهية العقلية، والضغوط المالية والعاطفية، والقدرة على استعادة الاستقلال، والعودة إلى العمل".

من بين مجموعة أولية تضم حوالي 1650 مريضًا مصابًا بمرض خطير من كورونا، توفي ما يقرب من ربعهم أثناء خضوعهم للعلاج في 38 مستشفى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ركز الباحثون على الـ 75٪ المتبقية الذين خرجوا من المستشفى في وقت ما بين مارس ويوليو 2020.

وفي المتوسط، كان عمر المرضى المفرج عنهم 62 عامًا، أثناء دخول المستشفى، قضى حوالي 13٪ جزءًا من وقتهم في وحدة العناية المركزة، وكان 6٪ منهم يستخدمون جهاز التنفس الصناعي، وعولج 70٪ بالأكسجين الإضافي، وشارك ما يقرب من 500 مريض في استطلاع متابعة عبر الهاتف لمدة 60 يومًا، عند هذه النقطة، قال ما يقرب من الثلث إنهم عانوا من أعراض مستمرة؛ قال واحد من كل خمسة تقريبًا إنهم عانوا من أعراض جديدة أو أسوأ بعد إطلاق سراحهم؛ وحوالي 40٪ لم يتمكنوا من استئناف حياتهم العادية، وذكر التقرير أن حوالي الربع فقط قالوا إنهم تمكنوا من العودة إلى العمل.

وقال نصفهم تقريبًا إن صحتهم السيئة كان لها تأثير خفيف أو متوسط على حالتهم العقلية، مشيرين إلى أن فيروس كورونا قد دمر مواردهم المالية، حيث قال حوالي 10٪ إنهم استنفدوا كل أو معظم مدخراتهم.

وأقر تشوبرا: "بشكل عام، لا نعرف سوى القليل جدًا عما يحدث للمرضى بعد خروجهم من المستشفى، أعتقد أننا فوجئنا أيضًا بسماع مدى صراع الحياة بعد كوفيد بالنسبة للعديد من الناجين، إضافة إلى التحديات الفريدة التي يواجهها الناجون من فيروس كورونا".

وقال تشوبرا: "على عكس الأمراض الخطيرة الأخرى عندما تحصل على دعم من الأسرة، وجد العديد من مرضى ما بعد كورونا أنفسهم بمفردهم، معزولين أو في الحجر الصحي، وكأنهم يعانون من "وصمة عار" من الآخرين، وتحديات في الحصول على الرعاية الصحية مرة أخرى، هذا ينطبق بشكل خاص على الغالبية العظمى من المرضى".

ونُشرت نتائج هذه الدراسة على الإنترنت في مجلة Annals of Internal Medicine.، وقال الدكتور كولين فرانز، وهو طبيب في شيكاغو، إن النتائج أظهرت أنه حتى بعد شهرين من خروجهم من المستشفى، ظل العديد من المرضى غير قادرين على العودة إلى العمل.

وأشار فرانز إلى عدد من الأسباب المحتملة لذلك، بما في ذلك "التعب المستمر، وضباب الدماغ، وكذلك المشاكل العصبية والعضلية الناجمة عن تلف الأعصاب والعضلات، على الرغم من أن بحث فرانز ليس جزءًا من هذه الدراسة، فقد حدد أيضًا خطرًا لتلف الأعصاب المحيطية والعضلات وهو أعلى مما يُلاحظ عادةً بين المرضى الذين يخرجون من وحدة العناية المركزة بعد أنواع أخرى من الأمراض".

وقال إن النتيجة هي أن هناك خطرًا شديدًا للإعاقة المستمرة للناجين من كورونا الذين احتاجوا إلى دخول المستشفى، وأشار إلى أن بعض هذه الإعاقة قد تكون مرتبطة في النهاية بالمخاطر المرتبطة بالدخول إلى المستشفى والخضوع للعلاج من أي مرض خطير، مضيفا: "على سبيل المثال، يعاني المرضى الذين يقضون وقتًا طويلاً على جهاز التنفس الصناعي لأسباب أخرى غير كورونا إلى الضعف الشديد بعد ذلك"، مشيرا إلى أن معرفة المشكلات الصحية العالقة التي تُعزى مباشرة إلى فيروس كورونا سيتطلب المزيد من التحقيق.