طبيب تحذر من الكيتو دايت.. يهدد مرضى القلب والسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى عريشة:

يعتمد الكثير من متبعي الدايت على نظام الكيتو كونه يساهم في فقدان الوزن بسرعة، غير مكترثين مخاطره الصحية، وفق ما أشارت إليه الدكتورة مروة الطويل، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، موضحة أنه يؤثر على مرضى القلب والسكري بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم،

كما أوضحت مدى أضراره الصحية، كما أشارت إلى حمية الديوتكس وأضرارها.

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