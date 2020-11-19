نشرة الموضة: رانيا يوسف بإطلالة جريئة.. ومايا دياب بلوك ساحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

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عبير صبري:

ظهرت الفنانة عبير صبري بلوك كاجوال في صورة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، إذ ارتدت توب باللون الأسود، مزين بالطبعات باللون الأبيض على منطقة الصدر، وكت دون أكمام، ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز غامق، وحذاء باللون الأبيض، وشنطة يد باللون الأسود.

ونفست مع إطلالاتها إكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم ومجموعة أساور، وسلعة يد باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

إيمي سالم:

طلت الفنانة إيمي سالم عبر بفستان قصير باللون الأسود، بأكمام طويلة واسعة شفافة، وذلك في أحدث صورها على "إنستجرام".

ونسقت معه حذاء باللون الفضي، وإكسسوارات أنيقة مكونة من خاتم وحلق وأسورة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

نورهان:

ارتدت الفنانة نورهان عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، بلوزة من قماش المخمل باللون الأخضر، بأكمام واسعة وشفافة وبفتحة v عند منطقة الصدر، ونسقت معها بنطلون جلد باللون الأسود، وشنطة يد مزيج بين اللون الأصفر والأخضر والأسود، وحذاء كلاسيكي باللون الأسود.

واعتمدت إكسسورات مكونة من أسورة وخاتم وسلسلة وحلق، ونظار شمس باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

نوال الزغبي:

ظهرت المطربة نوال الزغبي بلوك كاجوال، في صورة لها على "إنستجرام"، إذ ارتدت تيشرت باللون الأسود، مزينا بالطبعات باللون الفضي، ونسقت مع إطلالتها بنطلون باللون الأسود، وحذاء باللون الأسود، وشنطة يد باللون الأسود، وارتدت كاب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

مي عز الدين:

ونشرت الفنانة مي عز الدين صورة لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل باللون الأحمر، بقصة الكب، ومزود بإكستشن، ونسقت معه قبعة وجوانتي باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

رضوى الشربيني:

وفي أحدث صورة للإعلامية رضوى الشربيني على "إنستجرام"، ارتدت بدلة باللون الأبيض في الأسود، مزودة بحزام في الخصر، وأسفلها بدي توب باللون الأسود، ونسقت معها حذاء باللون الأسود.

ونسقت معه إكسسوارات مكونة من كوليه وحلق وساعة يد، واعتمدت مكياجا ناعما ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

مايا دياب:

أما المطربة والفنانة مايا دياب ظهرت في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، بفستان باللون الأبيض، بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

رانيا يوسف:

أيضا نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة لها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير باللون الأسود، كت وبدون أكمام، ومزين بالكشكشات من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا.

ونسقت معه إكسسوارات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأصفر، وتركت شعرها منسدلا.

-سهر الصايغ:

وطلّت الفنانة سهر الصايغ بمهرجان الفضائيات العربية، بفستان طويل باللون الأسود، بقصة الكب، بدون أكمام، ويتميز الفستان بإكستنشن من أعلى باللون الكافيه الفاتح، وحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع الفستان كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

- درة:

اختارت الفنانة درة أثناء حضورها مهرجان الفضائيات العربية، فستانًا أسود فيلفت مزينًا بحزام ساتات وإكستنشن من الخلف، والفستان بصيحة الكب، وتركت درة خصلات شعرها منسدلة بطريقة انسيابية، وارتدت كوليه لولي أبيض.

- شيري عادل:

أيضا ظهرت الفنانة شيري عادي في مهرجان الفضائيات العربية، مرتدية فستان طويل باللون البيبي بلو، بدون أكمام، بقصة مفتوحة عند منطقة الصدر، ويتميز الفستان بوجود ذيل طويل، واعتمدت شيري مكياجا قويا، ونسقت مع الفستان كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

- نيلي كريم:

كما طلت الفنانة نيللي في مهرجان الفضائيات العربية، بجامبسوت أسود بقصة واسعة بصيحة ستوماك، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ونسقت مع الفستان كلاتش سيلفر وكوليه أسود.

- صابرين:

وارتدت الفنانة صابرين في مهرجان الفضائيات العربية فستانا طويلا باللون الأسود، مزود بأكمام، ونسقت مع شال باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء بنفس اللون، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم، واعتمدت صابرين مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.