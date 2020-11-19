6 أشياء عليك معرفتها جيدا قبل تناول المكملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

في الوقت الذي يشعر فيه الجميع بالقلق على صحتهم خصوصا مع انتشار فيروس كورونا، بدأ الكثيرون في استكشاف إضافة مكملات إلى روتينهم اليومي.

وعلى الرغم من اعتباره تحسنا مفيدا بشكل عام، إلا أنه من الضروري فهم ما تهضمه قبل تناول فيتامين، لذا من المهم فهم الحقائق حول المكملات أمر مهم للغاية، وفقا لموقع "eatthis".

1- نحن بحاجة إليها إذا كان طعامنا غير كافيا:

غالبا ما يلجأ الأشخاص إلى المكملات عندما لا يتلقون الكمية المناسبة أو المغذيات الدقيقة الكافية اللازمة، حيث يمكن أن يكون الأمر مشكلة عند تناول الوجبات السريعة بالإضافة إلى تناول الكثير من الأطعمة المصنعة أو لا تحتوي على مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والبروتينات في نظامك الغذائي، فقد تحتاج إلى مكمل.

2-يمكن أن تساعد جميع أجزاء أجسامنا وحياتنا:

هناك خيارات لا حصر لها متاحة لتحسين طول العمر والطاقة والنوم وصحة الجلد والصحة الجنسية وما إلى ذلك، على الرغم من أنه يجب عليك دائمًا التحدث مع طبيب موثوق به قبل إضافة المكملات الغذائية إلى نظامك الغذائي، فقد يوصي لك الطبيب بفيتامين معين أو معدن بناء على مشاكلك أو معاناتك الحالية، مثل فيتامين د لصحة العظام أو فيتامين هـ لبشرتك أو فيتامين ب 12 للتوتر.

3- اسأل طبيبك في هذه الحالة:

المكملات الغذائية اليومية لا تفيد كل الأشخاص على حد سواء؛ فاختلاف طبيعة الأجسام والظروف الصحية تعلب دورا، وإذا كنت قلقًا من تناول الكثير، فيجب عليك حجز موعد في أقرب وقت ممكن مع الطبيب المتخصص، ويجب أن يكون طبيبك على اطلاع دائم بأحدث الدراسات ويمكنه تأكيد سلامة المنتجات من حيث صلتها بصحتك، بما في ذلك على وجه التحديد أي أدوية قد تتناولها.

ومن أحد "المكملات" التي يجب عليك الحد منها هي مشروبات الطاقة، وذلك لأنها تحتوي على مستويات عالية جدًا من الكافيين والتوراين والتي لا توجد بشكل طبيعي في الطعام بهذه المستويات، لذا كنت تفرط في تناول الكثير من مشروبات الطاقة، فقد ينتهي بك الأمر في غرفة الطوارئ بمشاكل في القلب.

4- الحصول على مكمل عال الجودة:

يجب عليك القيام بأداء واجبك عند العثور على العلامة التجارية المناسبة لاحتياجاتك الغذائية، وقد يتطلب هذا استثمارا ماليا أكثر، ولكنه استثمار سيؤدي إلى نتائج، وعندما تنفق القليل من المال، فإنك ستحصل في الواقع على ما تدفعه مقابل ذلك من خلال العديد من المنتجات الأقل تكلفة والمتوفرة بسهولة في متجر الأدوية أو متجر البقالة الخاص بك المليئة بالمواد المالئة والإضافات، مما قد يؤدي إلى سوء الامتصاص واضطراب في البطن.

5-تخطي الفيتامينات المتعددة وكن محددا:

يجب تخطي الإفراط في تناول الفيتامينات المتعددة، ويجب استشارة الطبيب المتخصص لتحديد المكملات اللازمة التي يجب تناولها.

6-تحول لون البول:

واحدة من أكثر ردود الفعل شيوعا التي تنتج عن تناول الفيتامينات، هي إن بعض المكملات الغذائية يمكن أن تتسبب في تحول لون البول إلى اللون الأصفر، بل وتجعل رائحته كريهة.