بعد رحيله.. ماذا فعل مرض مارسا بفايق عزب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن: رحل قبل ساعات قليلة عن عالمنا الفنان الكبير فايق عزب، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد معاناة شديدة مع مرض مارسا، وأصيب بذلك المرض بعد أيام من إجراء جراحة في النخاع الشوكي لتوسيع الفقرات بعد سقوطه على رقبته، ولمزيد من التفاصيل عن مرض الفنان الراحل. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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