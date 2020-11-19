8 معلومات اعرفها جيدا قبل تناول البيض.. "ليه البني أغلى من الأبيض؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

البيض من الأطعمة الصحية المليئة بالبروتين، لذا يحرص الكثير من الأشخاص على تناوله، ولكن هناك العديد من الأمور التي يجب أن يعرفها الجميع قبل البدء في تناوله، حسب ما جاء في موقع "eatthis".

1- الصفار والبياض يحتويان على نفس كمية البروتين:

يحتوي كل من بياض وصفار البيض على 3 جرامات من البروتين لكل منهما، ومع ذلك، فإن الاختلاف الرئيسي يكمن في السعرات الحرارية.

بينما يحتوي صفار واحد على 3 جرامات من البروتين مقابل 60 سعرة حرارية، فإن بياض بيضة واحدة يوفر لك 3 جرامات من البروتين مقابل 15 سعرة حرارية فقط.

2- جميع البيض خالِ من الهرمونات:

إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأمريكية، حظرت استخدام الهرمونات في جميع إنتاج الدواجن في الخمسينيات من القرن الماضي، لذلك، لن يحتوي بيض الدجاج على أي هرمونات.

3- تعتمد سماكة قشر البيض على عمر الدجاجة البياضة:

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن البيض البني له قشرة أكثر سمكا من الأبيض، وفي الواقع، يعتمد سمك البيضة فقط على عمر الدجاج، بينما يضع الدجاج الصغير بيضا بقشرة صلبة، يضع العجوز بيضا بقشر أرق، وسيحدث هذا السمك بغض النظر عن سلالة الدجاج أو لون البيض.

4- لون قشر البيض لا يشير إلى الفوائد الغذائية:

الاختلافات في لون قشر البيض ترجع فقط إلى الوراثة، ولا يعني أنه يفتقر إلى التغذية أو الطعم.

5- يشير لون صفار البيض إلى الاختلافات الغذائية:

سيتنوع لون صفار البيض من الأصفر الباهت إلى البرتقالي الغامق إو الأحمر الساطع بناء على النظام الغذائي للدجاجة، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2010 نشرت في مجلة علوم الغذاء والزراعة، سوف يحتوي صفار البيض الغني الداكن على المزيد من مضادات الأكسدة القوية وتساعد هذه المركبات في القضاء على السموم الضارة التي تعزز الالتهاب وتخزين الدهون.

6- يمكن أن تتنبأ شحمة أذن الدجاج بلون البيض الذي ستضعه:

غريب، لكنه حقيقي لون شحمة أذن الدجاج يمكن أن تكون مؤشرا جيدا على لون قشر البيض الذي ستضعه، وبشكل عام، يضع الدجاج ذو شحمة الأذن البيضاء بيضا أبيض بشكل عام، بينما يضع الدجاج ذو شحمة الأذن الحمراء أو البنية بيضا بنيا.

7- كل البيض يبدأ أبيض:

على الرغم من اختلافات اللون عند النضج، فإن كل البيض يبدأ باللون الأبيض في نموه.

8- البني أغلى من البيض، لكن هذا ليس لأنه أكثر صحة:

نعم، عادة ما يكون البني أغلى من الأبيض، ولكن على عكس ما قد تفترضه، فإن سعره المرتفع لا علاقة له بجودته، وتكلف البني أكثر لأن الدجاجات التي تضعها هي سلالات أكبر جسديا.

ونظرا لأن الدجاجات الأكبر حجما تحتاج إلى المزيد من الطعام، يتعين على المزارعين إنفاق المزيد على العلف، وفي المقابل، تنتقل الزيادة في تكلفة الإنتاج لكل بيضة إلى المستهلكين.