صور.. كنزي عمرو دياب تحتفل بعيد ميلادها الـ21 بحركة يد خادشة للحياء

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احتفلت كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته الثانية زينة عاشور، بعيد ميلادها الـ21، بعدة صور "مثيرة للجدل"، شاركتها مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "كنزي"، 4 صور لها، ظهرت خلال واحدة منها ببنطلون فضفاض واسع اللون، مع سترة شتوية طويلة، خلال تعمدها التصوير بحركة يد خادشة للحياء، فيما ظهرت في لقطة أخرى خلال احتضان شاب لها.

رواد "سوشيال ميديا" لـ كنزي عمرو دياب: عيب كده

وأطلت ابنة عمرو دياب في إحدى الصور، بأزياء جريئة سوداء، بجوار بلالين هيليوم فاتحة اللون، تحمل عمرها.

وعلقت "كنزي"، على صور الاحتفال بعيد الميلاد، قائلة باللغة الإنجليزية: "هذا مهرجاني".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع منشورها الذي حصد ما يقارب الـ9 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "لبسك أوفر على سنك جدًا"، و"وليه بتعملي كل شوية الحركة دي"، و"عيب اللي بيحصل".

وحرصت والدتها زينة عاشور، على التعليق، مكتفية بـ"إيموشن" قلب، فيما كتبت شقيقتها جنى باللغة الإنجليزية: "أنت جميلة للغاية".

زينة عاشور تهنئ توأميها كنزي وعبدالله بعيد ميلادهما: لا تتغيرا

ومنذ أيام، هنأت زينة عاشور، ابنيها التوأم من الفنان عمرو دياب "كنزي" و"عبدالله"، بعيد ميلادهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت زينة، صورة جمعت أبنائها، معلقة عليها: "كل سنة وأنتوا طيبين كيكس وعبودي، بحبكم جدًا، أبقوا كما أنتوا عليه من أجلي، أنتوا الأفضل، لا تتغيروا".

يأتي ذلك بعد أسابيع من تجاهل "عاشور" للاحتفال بعيد ميلاد عمرو دياب الـ59، عبر "إنستجرام"، حيث شاركت حينها متابعيها عبر خاصية "أستوري"، مقاطع فيديو قصيرة لرقص مجموعة من الشباب والمارة في أحد الشوارع، معلقةً باللغة الإنجليزية: "وقت كورونا"، مع جعل متابعيها يطلقون على تلك الفيديوهات "رقصة كورونا"، كما نشرت أيضًا، مجموعة صور للوحات داخل أحد المعارض الفنية.