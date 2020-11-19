الأسود أسلوب حياة.. رانيا يوسف بفستان جريء في جلسة تصوير جديدة

لايف ستايل

خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة نشرت بعض منها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصور مرتدية فستان أسود جرىء، معلقة: "لبس الأسود أسلوب حياة"، وأنهالت تعليقات متابعيها: جميلة أوي، البساطة بتميزك".

وكانت الفنانة رانيا يوسف، كشفت خلال برنامج "MBC Trending" عبر قناة mbc 4، عن أحداث آخر أعمالها الفنية مسلسل "الآنسة فرح"، مشيرة إلى أنه يتضمن العديد من المواقف الطريفة التي تتحدث عن الأسرة والخيانة العاطفية بشكل كبير.

وقالت خلال تصريحها، إنها تتعرض في المسلسل للخيانة، متابعة: "وده مش في شارع 9، بس، ده في الحياة عادة وده الطبيعي، أنجلينا جولي اتخانت إيه المشكلة يعني".

واصلت: "الخيانة مش بسبب عيب في الست، دي تركيبة في صنف الرجالة كله، ده الطبيعي يعني، دي التركيبة الكونية والجزئية والفعلية للصنف الرجالي كله وده طبيعي".

رانيا يوسف تلفت الأنظار خلال حضورها عرض مسلسل "الآنسة فرح"

لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار بإطلالتها، خلال حضورها حفل العرض الخاص لمسلسل "الآنسة فرح"، وذلك بعد انتشار شائعة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وطلّت "رانيا"، بفستان "أوف شولدرز" جريء، تميز بأنه أخضر اللون ولامع، ومكشوف الصدر، مع فتحة جانبية طويلة، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

رانيا يوسف تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

وكانت الفنانة رانيا يوسف سخرت من الشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال وجودها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، قائلة لـ"الوطن": "شائعة غريبة لا أعرف مصدرها، وعلى الرغم من أنها شائعة سخفية إلا أنني نفيتها عقب عودتي وأثناء استكمالي تصوير مشاهدي بمسلسل الآنسة فرح، أي أنني عدت إلى العمل واستكملت حياتي بشكل طبيعي، فأنا الحمدلله صحتي جيدة".