اغتصاب جماعي لطفلة في الهند وسرقة رئتيها لاستخدامها في السحر الأسود

علاقات و مجتمع

جريمة مأساوية انتزعت فيها الرحمة من قلوب مرتكبيها، إذ أعلنت قوات الشرطة الهندية، الأربعاء، العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، تعرضت لاغتصاب جماعي، وانتزعت رئتاها لتستخدم في طقوس "السحر الأسود".

وعثر على الطفلة التي اختفت منتصف الشهر الجاري، في ولاية أوتار براديش شمال البلاد، وبدت على جثتها آثار التعذيب، كما فتح قفصها الصدري، وسرقت رئتاها، ووفقا لموقع "آسيا نيوز".

وقالت الشرطة إن رئتي الفتاة المغتصبة أزيلتا لأداء بعض الطقوس السحرية، إذ يسود اعتقاد خاطئ بأن العضوين يساعدان المرأة على إنجاب الذكور.

وتمكنت السلطات من اعتقال شخصين اعترفا بإقدامهما على الجريمة، كما ألقي القبض على زوجة أحدهما لتسترها على الحادثة وعدم إبلاغها الشرطة، بحسب "سكاي نيوز".

وتشير أحدث البيانات الحكومية، التي نُشرت في يناير، إلى أن السلطات الهندية كانت تتلقى في عام 2018 بلاغا عن تعرض امرأة لحادث اغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط.

اغتصاب أدى إلى وفاة

وتعاني الهند من معدلات مرتفعة للغاية في اغتصاب الفتيات ووأدهن، وخاصة الاغتصاب الجماعي، وآخرها شهر سبتمبر حينما اغتصب شابة بشكل جماعي وأدت لحدوث مظاهرات كبيرة في البلاد.

تعرضت شابة بالغة من العمر 19 عاما لاغتصاب جماعي خلال توجهها لإحضار علف للحيوانات قرب قريتها بول غارهي، في مقاطعة هاثراس، وسط الهند.

وأدى الاغتصاب الجماعي إلى شل حركة الفتاة، وأصيبت بجروح خطيرة، فارقت على أثرها الحياة في 29 سبتمبر الماضي.

وجمّدت السلطات الهندية مهام خمسة من رجال الشرطة متهمين بأنهم حاولوا طمس قضية الاغتصاب الجماعي، من خلال إحراق جثة الشابة خلال الليل خلافا لرغبة عائلتها.

اغتصاب جماعي لطفلة في 2017

وفي أبريل 2018، شهدت الهند احتجاجات واسعة إثر اغتصاب وقتل طفلة في الثامنة من عمرها في كشمير.

وكانت تلك الفتاة اختُطفت واغتُصبت جماعيا اتهمت والديها بقبول مبالغ مالية من المتهمين، باغتصابها في مقابل الضغط عليها لتغيير أقوالها.

وقالت شرطة دلهي إنها ألقت القبض على والدتها وتبحث عن والدها، الذي تقول إنه هارب، في حين وذهبت الفتاة للشرطة وهي تحمل 500 ألف روبية هندية وقالت إن والديها قبلا المبلغ من المتهمين، ووضعتها الدولة قي مكان آمن.

وتشتهر الهند بكثرة السحرة، الذين يلجؤون إلى الأعمال السحرية السوداء، وساهمت الحضارة الهندية على مدار تاريخها في تعميق وتوفير هذه ‏النوعية من الأشخاص الذين يصاحبون الشر ويبحثون عن التدمير عبر السحر.