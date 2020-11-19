زوجة أحمد فتحي عن ماجي محمد صلاح: أجدع واحدة في العالم

علاقات و مجتمع

تحدثت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن طبيعة العلاقة بينها وبين ماجي زوجة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

تلقت نورا سؤالًا من أحد المتابعين، عن طبيعة العلاقة بينها وبين ماجي، جاء كالتالي "انتي وماجي مرات محمد صلاح صحاب أو تعرفوا بعض؟".

لتجيب زوجة اللاعب الشهير على السؤال الوارد إليها، قائلةً، "أه دي أجدع واحدة في العالم".

زوجة أحمد فتحي تدعمه بعد التوقيع لبيراميدز

وفي أبريل الماضي، حرصت زوجة اللاعب، على دعمه عقب التوقيع لـ بيراميدز، وذلك بعد حملة الهجوم التي تعرض لها بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

ونشرت زوجة فتحي، صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "حاول أن تصبح مثل الجوكر أحمد فتحي".

من هي نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي؟

- بدأت قصتها مع لاعب النادي الأهلي السابق، أحمد فتحي خلال عام 2006.

- كانت توسطت ابنة عمة أحمد فتحي، له حتى يتكلل تعارفهما بالزواج، منذ أن شاهدها في إحدى حفلات الزفاف.

- تزوجت من أحمد فتحي، وأنجت 3 فتيات "ملك وخديجة وفاطمة".

- تحرص دائمًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الحديث عنه وعن طقوسه، وعلاقته بالملاعب وبناته.

- أعلنت نورا، في يونيو الماضي من العام الجاري، إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة "أدعولنا أحنا كورونا أنا وبناتي".

- تضامنت نورا إسماعيل، مع المحجبات واللاتي يفضلن ارتداء البوركيني، بعد الجدل الكبير الذي أُثير حول ارتداء البوركيني والبكيني، ونشرت صورة لها عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت من خلالها بصحبة زوجها على أحد الشواطئ مرتدية البوركيني، معلقة "أنا حرة".

وشاركت بصورة لكيم كارديشيان وهي ترتدي نوعا من موديلات البوركيني، مدون عليها: "دول كمان بيئة ممنوعين من الساحل؟ أنا كمان مش بقدر أشوف ترهلاتك بتضايقني، وسمحالك تنزلي قدامي، اقبليني زي ما بقبلك".