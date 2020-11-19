مايا مرسي: الرئيس مقتنع بدور المرأة ويراها الأكثر نشاطا

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قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن ملف المرأة أحد أهم الملفات بالنسبة للقيادة السياسية في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن مصر تقف أمام العالم كله وتتحدث عن استراتيجية تمكين المرأة 2030، أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى في تاريخ مصر، تنص على أن يتم عمل استراتيجية وخطة لتمكين المرأة خلال الأعوام المقبلة.

وأضافت "مايا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن استراتيجية تمكين المرأة لها 34 مؤشرا، ومصر أصدرت مرصدا خاصا لمتابعة الاستراتيجية على المستوى الوطني، متابعة بأن مصر بفضل الإرادة السياسية الواعية والمقدرة لدور المرأة في الفترة الماضية، "كنا زمان بنقول لازم يكون فيه إرادة لحصول المرأة على حقوقها، ولكن النهاردة الإرادة السياسية الواعية مقتنعة بدور المرأة".

وتابعت بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مقتنع اقتناعا كاملا بدور المرأة، حيث إن الرئيس لم يكسر فقط حواجز زجاجية كانت تقف أمام المرأة، ولكن وصول المرأة لمنصب مستشار الخاص بالرئيس للأمن القومي هو تدمير قالب حديدي أمام المرأة في عهد السيسي.

وأردفت بأن المرأة أيضا وصلت أيضا إلى منصب المحافظ في عهد الرئيس السيسي، إلى جانب 31% من السيدات في منصب نواب المحافظين، ووصلت المرأة أيضا إلى 25% إلى مجلس الوزراء وهن سيدات أكثر من رائعات، مشيرة إلى أن الرئيس أثنى على المرأة وأكد أنها الأكثر نشاطا واهتماما بالملفات، والأكثر عملا وأقل فسادًا إن لم تكن فاسدة على الإطلاق.

وأشارت إلى أن الاهتمام بتمكين المرأة بهذا الشكل، وظهور المصريات الناجحات في مواقع اتخاذ القرار هو أمر مشرف لمصر على مستوى العالم كله، ووصل المرأة لـ 25% للبرلمان وهو رقم مميز، مشيرة إلى أن النسبة كانت في عام 2010 كانت 13%، وفي عهد الإخوان وصلت إلى 1.9% وقلت بشكل كبير، وكن من جماعة واحدة.