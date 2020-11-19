19 لقطة نادرة من صور زفاف المصريين قبل 100 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كنت محبا لصور التراث القديمة، وتتمنى أن تعيش الماضي في الوقت الحضر، فما عليك إلا متابعة "جروب آلة الزمن Time Machine" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

المحاسب فادي بدر الذي أبدع في تلوين الصور القديمة، تستطيع من خلال متابعة منشوراته عبر جروب "آلة الزمن" رؤية صور ملونة نادرة جدا على سبيل المثال، من حي الجمالية بالقاهرة سنة 1890، إضافة إلى صور من استوديوهات القاهرة في نهايات القرن الـ19 وغير ذلك من الصور.

وتواصل "الخليج 365" مع صاحب فكرة تلوين الصور القديمة، ليكشف كيف جاءت هذه الفكرة وما الهدف من ورائها، وحكاية كل ألبوم، حيث نستعرض اليوم تفاصيل ألبوم الزفاف.

ويقول فادي بدر، إنه يعمل كمحاسب، جاءته فكرة تلوين الصور من صديقه أحمد الجندي (صيد العصاري) صاحب أرشيف معظم الصور المستخدمة في جروب "آلة الزمن"، وهو المسؤول عن الجروب، ومن يرسل له الألبومات الأصلية، وأحببت الفكرة وأستمتع بها".

ويضيف فادي: "المصريين عامة من الشعوب التي تأخرت شويه في الاهتمام بالفوتوغرفيا والصور الشخصية لأكثر من سبب منها العادات والتقاليد، ومنها أسعار الصور التي كانت مرتفعة جدا ومعظم الصور التي نراها قبل العشرينيات كانت لموديلز يتفق معهم المصور بمقابل مادي ويبيع صورهم في أوروبا أو يشاركون بها في معارض دولية للفوتوغرافيا".

ويتابع: "في العشرينات بدأت بعض العائلات الأرستقراطية تلتقط بعض الصور لـ"كبراء" العائلة الرجال فقط وبعدها أقدمت بعض الأسر وخصوصا من الجاليات ومن اليهود المصريين، على تصوير عائلاتهم رجال ونساء، وفي أواخر العشرينات بدأت عائلات أخرى تنضم لذاكرة الفوتوغرافيا المصرية، وكانت أهم الصور هي التي تخلد لحظة الزفاف".