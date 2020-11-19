أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر غلق شبابيك منزلك لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

غلق شباك المنزل

في الشتاء، يلجأ الجميع لغلق شابيك المنازل، والتجمع في حجرة واحدة لمشاهدة التلفزيون والشعور بالدفء.

لكن هذا السلوك الاعتيادي والطبيعي، يمثل خطرا كبيرا في زمن كورونا. ويعتبر غلق شبابيك المنازل وعدم التهوية الجيدة من الأخطاء التي تساعد على زيادة مخاطر انتشار كوفيد-19.

لماذا يشكل غلق النوافذ خطرا يهدد بإصابتك بكورونا؟

وفقا لـ" mayoclinic"، قد تبقى قطرات صغيرة من الرذاذ عالقة في الهواء لعدة دقائق أو ساعات، في المناطق المغلقة ضعيفة التهوية، تتكاثف بما يكفي لنقل الفيروس للمتواجدين في ذلك المكان حتى بعد مغادرة المصاب للغرفة، ويسمى ذلك الانتقال بالهواء.

وبحسب الصحة العالمية، لا يشكل الشتاء سببا مباشرا في زيادة الإصابات بكورونا، لكن السلوكيات المرتبطة به، تؤدي لزيادة معدل الإصابة.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: سلوكيات الناس تتغير في الشتاء عن الصيف، يتزاحم الأشخاص داخل مناطق جغرافية محددة ومنخفضة التهوية، وبالتالي نسبة انتشار المرض تتزايد.

كيف نحمي أنفسنا؟

افتح النوافذ حين يكون ذلك ممكنًا لتحسين التهوية، تأكد أيضًا من تدفق الهواء بشكل جيد في المنزل.